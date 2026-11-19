O acordo que permitiu concluir a votação do ajuste fiscal no Senado reduziu o adiamento de receitas previsto para estados e municípios. O senador Eduardo Braga alterou o cronograma das compensações da Lei Kandir, elevando de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões o piso de repasses anuais previsto no substitutivo e antecipando a recomposição dos valores postergados para o período entre 2028 e 2030.

A concessão levou Rogério Marinho (PL) a retirar o destaque que buscava impedir a mudança nas transferências. O entendimento preservou o mecanismo de adiamento defendido pelo governo, mas encurtou o prazo para a União completar os pagamentos. O projeto segue para a Câmara.

A alteração não encerra a discussão sobre o caixa dos governos estaduais. Antes do acordo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou que os chefes de Executivos estaduais atuavam conjuntamente para evitar perdas e admitiu eventual recurso à Justiça, condicionado à redação final. As projeções apresentadas naquele momento precisam ser revistas à luz das concessões aprovadas.

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Preservar o valor nominal das compensações não significa manter o dinheiro disponível nas datas originalmente previstas.