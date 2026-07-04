🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Ações do governo na Terra Yanomami podem gerar prejuízos de R$ 1 bilhão ao garimpo ilegal

Balanço divulgado pela Casa Civil mostra que destruição de maquinários já registrou um prejuízo de R$ 746 milhões aos garimpeiros

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 11h51
Montagem de duas cenas: à esquerda, um indígena com um bebê no colo e outros ao fundo; à direita, casas em chamas sobre a água, com muita fumaça escura no céu
Destruição de estrutura do garimpo ilegal na Terra Yanomami -  (./Agência Brasil)
Continua após publicidade
Ações do governo na Terra Yanomami podem gerar prejuízos de R$ 1 bilhão ao garimpo ilegal Priorize VEJA no Google

Um balanço divulgado pela Casa Civil da Presidência da República ontem mostra que as ações do governo na Terra Yanomami elevaram para 746 milhões de reais o prejuízo estimado ao garimpo ilegal na região desde o início das ações coordenadas pela Casa de Governo, em março de 2024. Neste ritmo, os mais de 30 órgãos que atuam de forma coordenada podem causar prejuízo de 1 bilhão de reais aos garimpeiros até o final do ano.

Localizada nos estados do Amazonas e Roraima, a Terra Yanomami tornou-se alvo de garimpeiros que exploram minérios sem autorização federal. Eles poluem as nascentes e os rios, destroem as florestas e prejudicam a saúde dos índios. Pelas estimativas do Distrito Sanitário Especial Indígena, 31 mil índios vivem na Terra Yanomami, distribuídos em mais de 300 aldeias.

A Casa de Governo reúne mais de 30 órgãos federais e dos estados. Com o auxílio da Polícia Federal e do Ibama, as operações visam destruir as estruturas montadas pelos garimpeiros ilegais, que incluem balsas, máquinas pesadas, motores, pistas clandestinas e acampamentos na floresta.

Siga

Segundo a Casa Civil, as ações coordenadas têm se concentrado em estruturas remanescentes do garimpo ilegal dentro da Terra Yanomami, como as regiões de Valmor e da Calha do Rio Couto de Magalhães. Muitas ações são realizadas foram da terra indígena, em pontos de apoio ao garimpo ilegal, nas regiões de Boa Vista, Apiaú e Samaúma.

Continua após a publicidade

Somente na última semana de junho, foram inutilizados quatro acampamentos, 33 motores, um gerador, uma embarcação, uma máquina pesada, oito máquinas leves e nove caixas separadoras de minério. Também foram destruídos combustíveis, suprimentos, placas solares e equipamentos eletrônicos. Nas áreas próximas à TI, o trabalho mira os caminhos usados para a entrada de insumos e a circulação de pessoas, especialmente em regiões associadas ao transporte de combustível, equipamentos e suprimentos.

Segundo o balanço oficial, no final de junho foram fiscalizados 591 veículos e 13 pistas de pouso de avião. Quatro aeronaves passaram por averiguação e uma delas foi apreendida. As ações em pistas e aeronaves são consideradas centrais para impedir a logística aérea dos invasores, usada para alcançar áreas remotas, transportar pessoas, deslocar equipamentos e manter o abastecimento de núcleos de garimpo em regiões de difícil acesso.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
Bastidores de Brasília
reservas indígenas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).