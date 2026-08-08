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Brasil

Acidentes rodoviários deixam 10 mortos em Goiás em menos de 24 horas

Três tragédias vitimaram pessoas com idades entre 1 ano e quatro meses a 74 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 15h39 | Atualizado em 8 ago 2026, 18h02
Caminhão tombado de lado na beira de uma estrada, com a cabine virada para a direita. Ao fundo, caminhões de bombeiros e pessoas observam o acidente sob céu azul com nuvens esparsas
Ônibus destruído após acidente em Goiás (Corpo de Bombeiros/Divulgação)
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Acidentes rodoviários deixam 10 mortos em Goiás em menos de 24 horas Priorizar nos meus resultados Google

O estado do Goiás passou por dia trágico nesta sexta-feira, 7. Dentro de dez horas, dez pessoas morreram em três acidentes rodoviários diferentes. 

O primeiro acidente ocorreu por volta das 10h da sexta-feira, quando um ônibus, uma carreta e dois carros colidiram no município de Luziânia. Segundo apuração da TV Anhanguera, quatro das vítimas eram passageiras do ônibus, sendo uma delas um bebê de apenas 1 ano e 4 meses de idade. Outras duas vítimas estavam no caminhão e uma, dentro de um dos automóveis.

Com exceção daquela que estava no carro, todas tiveram suas identidades divulgadas:

  • Gabriel Willians de Matos Oliveira, 1 ano e 4 meses;
  • Rodrigo Fernandes dos Santos, 30 anos;
  • Anderson Oliveira Silva, 47 anos;
  • Silvana Pereira de Melo, 57 anos;
  • Maria Milza Pereira Araújo, 73 anos;
  • Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74 anos.
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O ônibus integrava a linha Real Expresso e levava 48 passageiros ao todo. Ele havia saído às 7h de Taguatinga, no Distrito Federal, e tinha Uberlândia como destino final. Todos os sobreviventes feridos foram levados ao Hospital Regional de Luziânia.

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Em nota, a Real Expresso afirmou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e garantiu estar “colaborando integralmente com as autoridades competentes”.

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Cerca de duas horas depois do acidente em Luziânia, um caminhão invadiu o salão paroquial de uma igreja em Crixás, no norte do estado. Duas pessoas morreram: o motorista do caminhão, Adriano Sávio Pereira, de 23 anos, e Neuzinar da Cruz Silva, de 47 anos, que trabalhava na paróquia e foi atingida pelo veículo.

O último acidente rodoviário fatal ocorreu às 20h em Água Fria de Goiás, onde duas caminhonetes colidiram. A tragédia teve uma vítima: Adroaldo Juliani, de 61 anos.

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