Acidentes rodoviários deixam 10 mortos em Goiás em menos de 24 horas

O estado do Goiás passou por dia trágico nesta sexta-feira, 7. Dentro de dez horas, dez pessoas morreram em três acidentes rodoviários diferentes.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 10h da sexta-feira, quando um ônibus, uma carreta e dois carros colidiram no município de Luziânia. Segundo apuração da TV Anhanguera, quatro das vítimas eram passageiras do ônibus, sendo uma delas um bebê de apenas 1 ano e 4 meses de idade. Outras duas vítimas estavam no caminhão e uma, dentro de um dos automóveis.

Com exceção daquela que estava no carro, todas tiveram suas identidades divulgadas:

Gabriel Willians de Matos Oliveira, 1 ano e 4 meses;

Rodrigo Fernandes dos Santos, 30 anos;

Anderson Oliveira Silva, 47 anos;

Silvana Pereira de Melo, 57 anos;

Maria Milza Pereira Araújo, 73 anos;

Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74 anos.

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O ônibus integrava a linha Real Expresso e levava 48 passageiros ao todo. Ele havia saído às 7h de Taguatinga, no Distrito Federal, e tinha Uberlândia como destino final. Todos os sobreviventes feridos foram levados ao Hospital Regional de Luziânia.

Em nota, a Real Expresso afirmou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e garantiu estar “colaborando integralmente com as autoridades competentes”.

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Cerca de duas horas depois do acidente em Luziânia, um caminhão invadiu o salão paroquial de uma igreja em Crixás, no norte do estado. Duas pessoas morreram: o motorista do caminhão, Adriano Sávio Pereira, de 23 anos, e Neuzinar da Cruz Silva, de 47 anos, que trabalhava na paróquia e foi atingida pelo veículo.

O último acidente rodoviário fatal ocorreu às 20h em Água Fria de Goiás, onde duas caminhonetes colidiram. A tragédia teve uma vítima: Adroaldo Juliani, de 61 anos.