Acidente mata 9 pessoas em Minas

Um acidente em Minas Gerais provocou a morte de sete pessoas e deixou 39 feridos neste sábado.

A colisão envolveu duas carretas, um micro-ônibus e uma van, na BR-251 ,em Grão Mogol, Região Norte do Estado, a 570 quilômetros de Belo Horizonte, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Um ferido está em estado gravíssimo e outros onze têm um quadro considerado grave.

Uma das carretas, que transportava papel, pegou fogo. A outra levava um caminhão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do trânsito.

As causas do acidente estão sendo investigadas. “A BR-251 tem muitas curvas e trechos que apresentam elevado índice de acidentes”, afirmou o tenente-coronel Gouveia, comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros.

Em 19 de junho do ano passado, 11 pessoas morreram em desastre na mesma estrada, em Salinas, também na Região Norte de Minas, envolvendo um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para a Bahia.