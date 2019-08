Acidente em túnel do Rio de Janeiros deixa 51 pessoas feridas

Um acidente envolvendo cinco carros e dois ônibus dentro do Túnel Marcello Alencar, no centro do Rio de Janeiro, deixou 51 pessoas feridas no fim da tarde desta terça-feira 13. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas corre risco de morte: 37 sofreram lesões leves e 14 delas tiveram ferimentos moderados.

As vítimas, encaminhadas para hospitais municipais da região, acreditam que o grande número de feridos ocorreu pela quantidade de pessoas em pé nos ônibus. Não foram fornecidas informações oficiais sobre as circunstâncias da colisão entre os veículos.

A via chegou a ser interditada completamente por conta do acidente, que ocorreu no sentido Avenida Brasil. A partir das 18h45, porém, o trânsito foi liberado.