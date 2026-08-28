Acidente com jatinho provoca cancelamento de mais de 10 voos no Santos Dumont nesta sexta

Ao menos 12 voos foram cancelados na manhã desta sexta-feira, 28, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro. A situação é reflexo do acidente envolvendo um jatinho de pequeno porte da Embraer na véspera. Por volta das 16h10, a aeronave derrapou e parou no gramado, o que levou ao fechamento da pista. O avião só foi retirado às 23h. Não houve feridos.

Segundo a Infraero, aviões que pernoitariam no pátio para os primeiros voos desta sexta não puderam pousar. Por isso, a malha aérea foi reajustada e passageiros remanejados para o Aeroporto do Galeão. Apesar das mudanças, o Santos Dumont opera normalmente em modo visual nesta manhã, acrescentou o comunicado.

Ainda na quinta, 15 voos foram redirecionados para o Galeão e 71 foram cancelados em função do acidente. A Infraero também informou que o “Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente” e que “equipes do Corpo de Bombeiros deram suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista”.