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Acidente com jatinho provoca cancelamento de mais de 10 voos no Santos Dumont nesta sexta

Segundo a Infraero, aviões que pernoitariam no pátio para os primeiros voos desta sexta não puderam pousar devido ao incidente

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 08h52
Pequeno avião branco com faixa vermelha na fuselagem, parado na grama ao lado da pista de um aeroporto, com o trem de pouso dianteiro recolhido. Bombeiros e equipes de resgate com uniformes escuros e amarelos inspecionam a aeronave. Um caminhão de bombeiros amarelo e um veículo de apoio também amarelos estão próximos. Ao fundo, um corpo dágua e prédios em uma encosta.
Avião de pequeno porte derrapa ao pousar no aeroporto Santos Dumont (./Reprodução)
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Ao menos 12 voos foram cancelados na manhã desta sexta-feira, 28, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro. A situação é reflexo do acidente envolvendo um jatinho de pequeno porte da Embraer na véspera. Por volta das 16h10, a aeronave derrapou e parou no gramado, o que levou ao fechamento da pista. O avião só foi retirado às 23h. Não houve feridos.

Segundo a Infraero, aviões que pernoitariam no pátio para os primeiros voos desta sexta não puderam pousar. Por isso, a malha aérea foi reajustada e passageiros remanejados para o Aeroporto do Galeão. Apesar das mudanças, o Santos Dumont opera normalmente em modo visual nesta manhã, acrescentou o comunicado.

Ainda na quinta, 15 voos foram redirecionados para o Galeão e 71 foram cancelados em função do acidente. A Infraero também informou que o “Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente” e que “equipes do Corpo de Bombeiros deram suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista”.

 

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