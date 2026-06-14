Acidente com helicópteros no Rio: dono de aeronave foi multado pela Anac e voo irregular é investigado

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Novos detalhes surgem na investigação da colisão de helicópteros no Recreio que matou seis, incluindo o cantor Oliver Tree. Uma aeronave tinha proprietário autuado pela Anac; a outra, supostamente operava táxi aéreo sem autorização. O Cenipa e a Anac apuram as causas do trágico acidente.

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Novos elementos que surgiram após a colisão entre os dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes entraram no radar dos investigadores. O proprietário do helicóptero de matrícula PP-MAC, uma das aeronaves envolvidas no acidente que matou seis pessoas neste domingo, 14, foi autuado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em julho de 2025.

De acordo com decisão da agência, o empresário Oswaldo de Luca Filho recebeu multa de R$ 8 mil após se recusar a apresentar livros, documentos contábeis, informações e estatísticas solicitados por agentes de fiscalização. Na ocasião, a Anac considerou que se tratava da primeira autuação do tipo e aplicou a penalidade mínima prevista.

A situação operacional da aeronave PP-DJJ também está na mira das investigacções. Apurações preliminares apontam que o helicóptero não possuía autorização para operar serviço de táxi aéreo. Diante disso, investigadores deverão verificar se o voo era realizado de forma privada ou se havia algum tipo de fretamento irregular, hipótese que ainda depende de confirmação oficial. O Cenipa segue responsável pela investigação das causas da colisão.

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O acidente

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A colisão aconteceu na manhã deste domingo, na região do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Os dois helicópteros se chocaram no ar antes de despencarem sobre um terreno utilizado como pátio para armazenamento de veículos elétricos e híbridos. Uma das aeronaves explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que atingiu dezenas de automóveis estacionados no local.

As seis pessoas que estavam a bordo, a caminho de uma festa em Angra dos Reis, morreram. Entre as vítimas estão os pilotos das duas aeronaves e quatro passageiros, incluindo o cantor americano Oliver Tree. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Anac e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) atuaram na ocorrência.

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As vítimas foram identificadas como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Oliver Tree, cantor e compositor norte-americano de 32 anos, acumulava milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming, onde emplacou grandes sucessos.