🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Acidente com helicópteros no Rio: dono de aeronave foi multado pela Anac e voo irregular é investigado

Enquanto o Cenipa busca esclarecer as causas da colisão, surgem novos questionamentos sobre a operação e o histórico das aeronaves envolvidas

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 17h25 | Atualizado em 14 jun 2026, 17h41
Incêndio em um estacionamento lotado, com chamas alaranjadas e fumaça preta densa subindo ao céu. Carros cinzas e pretos estão estacionados em fileiras, e ao fundo, um prédio branco com varandas verdes e árvores.
Helicópteros colidiram no ar antes de caírem na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. (@lulucasbarboza/Twitter)
Continua após publicidade
Acidente com helicópteros no Rio: dono de aeronave foi multado pela Anac e voo irregular é investigado Priorize VEJA no Google

Novos elementos que surgiram após a colisão entre os dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes entraram no radar dos investigadores. O proprietário do helicóptero de matrícula PP-MAC, uma das aeronaves envolvidas no acidente que matou seis pessoas neste domingo, 14, foi autuado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em julho de 2025.

De acordo com decisão da agência, o empresário Oswaldo de Luca Filho recebeu multa de R$ 8 mil após se recusar a apresentar livros, documentos contábeis, informações e estatísticas solicitados por agentes de fiscalização. Na ocasião, a Anac considerou que se tratava da primeira autuação do tipo e aplicou a penalidade mínima prevista.

A situação operacional da aeronave PP-DJJ também está na mira das investigacções. Apurações preliminares apontam que o helicóptero não possuía autorização para operar serviço de táxi aéreo. Diante disso, investigadores deverão verificar se o voo era realizado de forma privada ou se havia algum tipo de fretamento irregular, hipótese que ainda depende de confirmação oficial. O Cenipa segue responsável pela investigação das causas da colisão.

Siga
Continua após a publicidade

O acidente

Continua após a publicidade

A colisão aconteceu na manhã deste domingo, na região do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Os dois helicópteros se chocaram no ar antes de despencarem sobre um terreno utilizado como pátio para armazenamento de veículos elétricos e híbridos. Uma das aeronaves explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que atingiu dezenas de automóveis estacionados no local.

As seis pessoas que estavam a bordo, a caminho de uma festa em Angra dos Reis, morreram. Entre as vítimas estão os pilotos das duas aeronaves e quatro passageiros, incluindo o cantor americano Oliver Tree. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Anac e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) atuaram na ocorrência. 

Continua após a publicidade

As vítimas foram identificadas como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Oliver Tree, cantor e compositor norte-americano de 32 anos, acumulava milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming, onde emplacou grandes sucessos.

Publicidade
TAGS:
Acidente
Anac
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).