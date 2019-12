Acidente com binomotor em SP não deixa sobreviventes em SP

O acidente com uma aeronave na região da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, não deixou sobreviventes, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O bimotor caiu na manhã desta segunda-feira, 2, em uma área de difícil acesso em meio a mata fechada.

Devido às dificuldades do resgate, os oficiais chegaram ao local no início da tarde desta segunda e encontraram apenas “despojos mortais”, segundo a corporação.

14h45 As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem em busca no local da queda do avião e infelizmente não foram localizados sobreviventes, apenas despojos mortais, atualizaremos por aqui qualquer nova informação…#193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 2, 2019

Para acessar o ponto exato do acidente socorristas desceram de rapel, com o auxílio de cordas, de um helicóptero. Oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas à Estrada da Santa Inês, na Serra da Cantareira.

Os bombeiros foram acionados após a Aeronáutica perceber a ausência do sinal do avião.

De acordo com a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave é um bimotor com turbo hélice, modelo King Air, de prefixo PP-BSS fabricado pela empresa norte-americana Hawker Beechcarft.

A aeronave está no nome de Setimio de Oliveira Sala, proprietário da empresa de segurança Alsa Fort. De acordo com as informações do registro do avião, ele foi fabricado em 2007 para serviços privados. A aeronave não tinha autorização para realizar táxi aéreo.

A FAB informou que os investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) estão a caminho do local para realizar a “ação inicial” da ocorrência. “O começo do processo de investigação possui o objetivo de coletar dados”, explica.