São Paulo, 18 de novembro de 2026 – Famílias de baixa renda que vivem em comunidades podem ter acesso gratuito às instalações necessárias para conectar suas residências à rede de esgoto da Sabesp. Por meio do Programa Pró-Conexão, a Companhia executa as adequações internas dos imóveis, incluindo o fornecimento de materiais e a mão de obra, para que os moradores tenham acesso regular aos serviços de esgotamento sanitário.

Uma das novidades do Pró-Conexão é a criação de uma modalidade destinada a imóveis assobradados, com andares superiores ocupados por diferentes famílias. Até então, as ligações eram apenas para residências térreas, o que deixava de fora parte das moradias em comunidades e áreas de vulnerabilidade social. A nova solução amplia o alcance do programa ao permitir a conexão desses imóveis à rede de esgoto.

Para participar do programa, as famílias devem ter renda mensal de até três salários mínimos e atender a pelo menos um dos critérios estabelecidos: o responsável pelo imóvel deve estar inscrito no CadÚnico ou atender aos critérios de elegibilidade das tarifas Residencial Social ou Vulnerável; ou o domicílio deve estar localizado em área classificada nos níveis 4, 5 ou 6 do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS); ou possuir a Tarifa Social Paulista. Deve haver disponibilidade técnica de conexão com a rede coletora de esgoto e essa rede deverá ter encaminhamento para tratamento.

O atendimento não depende de solicitação dos moradores. A Sabesp realiza o mapeamento das comunidades elegíveis e programa as intervenções conforme seu planejamento. As instalações contempladas pelo Pró-Conexão são realizadas gratuitamente, incluindo as adequações internas e o fornecimento dos materiais necessários, porém depende da concordância do morador para adesão ao serviço ofertado.

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Todas as intervenções são realizadas pela Sabesp e totalmente gratuitas para o morador. Os custos são cobertos pelo Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo (FAUSP), criado com a desestatização da companhia para viabilizar obras de universalização do saneamento sem onerar a população, com ressarcimento regulado pelos órgãos competentes.

Em 2026, o Programa contabiliza 4.578 ligações intradomiciliares de esgoto, beneficiando aproximadamente 16 mil pessoas. As intervenções contribuem para evitar o despejo irregular de cerca de 45,8 mil metros cúbicos de esgoto por mês em rios e córregos. A iniciativa atende comunidades da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba.

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Além de melhorar as condições sanitárias das residências, o programa contribui para a preservação ambiental e a qualidade de vida das famílias. A iniciativa também gera oportunidades de renda, com a contratação de mulheres das próprias comunidades para atuar no cadastramento dos moradores e na formalização das adesões.

Saneamento nas comunidades

A ampliação do acesso aos serviços de água e esgoto em áreas informais faz parte do Programa de Microuniversalização da Sabesp, intensificado a partir de julho de 2024. A iniciativa busca superar desafios históricos de infraestrutura em comunidades, onde a implantação das redes exige soluções específicas de engenharia, planejamento social, regularização fundiária feita pela administração municipal e diálogo com os moradores.

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Nos últimos dois anos, a Companhia mapeou 4.935 áreas vulneráveis na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. Desse total, 3.985 (80%) passaram a contar com atendimento total ou parcial de abastecimento de água, enquanto 3.618 (73%) foram contempladas com soluções de esgotamento sanitário.

Uma das mudanças mais significativas proporcionadas pela nova estrutura contratual da Sabesp foi a possibilidade de atuação em áreas informais que antes estavam fora do escopo da Companhia. Com isso, a empresa ampliou sua capacidade de levar infraestrutura de saneamento a comunidades historicamente desassistidas.

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“Universalizar o saneamento exige olhar para cada território de forma diferente. Em comunidades vulneráveis, a solução não é apenas instalar uma rede. É preciso entender a realidade local, trabalhar junto com os moradores e combinar engenharia, planejamento e ações sociais para que o serviço chegue de forma segura e permanente”, explica Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Operação da Sabesp.

Um dos exemplos é Guarulhos, município que passa por uma transformação recente nos indicadores de saneamento. A cidade tratava apenas 2% do esgoto até 2019 e deve terminar o ano de 2029 com índice de 78% de tratamento. “Foi um sonho realizado, porque a gente tinha muito transtorno com mangueira estourada, ligação clandestina, esgoto escorrendo pelas vielas, entre outras coisas. Agora melhorou em termos de custo, de benefício para a saúde e benefício para o meio ambiente”, diz Marco Nóbrega, líder comunitário de Nova Conquista, Pimentas e Trilhas.