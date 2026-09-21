🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Ação popular na Justiça questiona redução de imposto para apostas no Recife

Medida tornou-se um dos principais foco de críticas ao ex-prefeito e candidato a governador João Campos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h48
Homem jovem de cabelo castanho e camisa azul clara, sorrindo e falando ao microfone, com um relógio preto no pulso esquerdo. Ao fundo, um homem careca aplaude e uma faixa laranja com a palavra PREFEITURA parcialmente visível
O ex-prefeito de Recife João Campos (Edson Holanda/Divulgação)
Continua após publicidade
Ação popular na Justiça questiona redução de imposto para apostas no Recife Priorizar nos meus resultados Google

Uma ação popular apresentada na Justiça de Pernambuco questiona a lei de Recife que reduziu a cobrança do ISS para loterias e apostas. A alíquota foi reduzida de 5% para 2%.

O processo mira tanto o município quanto o ex-prefeito João Campos, hoje candidato a governador, responsável por enviar o projeto de lei e depois por sancioná-lo, em abril do ano passado.

A medida tornou-se um dos principais focos de críticas ao candidato do PSB e foi mencionada na semana passada pela governadora Raquel Lyra (PSD) em um debate.

A ação popular foi apresentada pela advogada Bárbara Barbosa, que é candidata a deputada federal pelo Novo. O partido apoia a candidatura de Lyra.

Siga
Continua após a publicidade

A candidata pediu a suspensão do benefício fiscal até a apresentação e análise de uma série de documentos, entre eles os estudos de impacto elaborados pelo município.

Bárbara Barbosa quer saber se foi respeitada a regra de que toda proposta que crie renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Publicidade
TAGS:
apostas online
bets
João Campos
Pernambuco
Radar
Raquel Lyra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).