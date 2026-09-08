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Brasil

Ação da PF contra Mendonça resgata fantasmas de espionagem do governo Lula contra o STF

Em 2008, o governo Lula virou pivô de um grande escândalo de espionagem contra ministros do STF que mirou inclusive Gilmar Mendes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h33 | Atualizado em 8 set 2026, 12h43
Homem idoso de barba e cabelo branco, vestindo terno azul-marinho e gravata bordô, fala em microfones com a boca aberta, em frente a uma bandeira do Brasil
O presidente Lula já enfrentou escândalos sobre monitoramento ilegal de ministros do STF por agentes do governo petista; no caso atual, ele segue em silêncio (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Ação da PF contra Mendonça resgata fantasmas de espionagem do governo Lula contra o STF Priorizar nos meus resultados Google

O escândalo de monitoramento ilegal da Polícia Federal contra o ministro André Mendonça, despertou no STF um velho fantasma de gestões passadas do presidente Lula, quando órgãos do governo petista foram flagrados monitorando ilegalmente magistrados da Corte.

Em 2008, no segundo mandato de Lula, os repórteres de VEJA Policarpo Junior e Expedito Filho revelaram a existência de um grampo da Abin contra o atual decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que presidia o tribunal.

Sem negar a existência da interceptação telefônica ilegal — já que VEJA publicou a transcrição de diálogo entre o presidente do STF, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres — o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda, prometeu, em nota oficial, apurar o que ocorreu.

As ações clandestinas da gestão petista contra o Supremo, naqueles dias, provocaram consequências imediatas para Lula.

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Foi numa manhã de setembro de 2008 que o petista recebeu no Planalto o então presidente do tribunal, que era ele próprio vítima de atos ilegais da Abin.

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Naqueles dias, o vice-presidente do Supremo, Cezar Peluso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Britto, também participaram da reunião com Lula e, depois, se reuniram no STF para deliberar de forma urgente sobre a crise.

Um ano antes, quando as suspeitas de que a gestão do PT estaria espionando o Supremo, o ministro Celso de Mello surgiu na capa de VEJA condenando a crise. “É intolerável essa atmosfera que vivemos com a conduta abusiva de agentes ou órgãos estranhos no aparelho de Estado”, disse Mello.

Naqueles idos do governo Lula, Gilmar Mendes também travou uma guerra com a Polícia Federal por vazar informações inverídicas ou destinadas a constranger o próprio Mendes no STF.

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“A Polícia Federal, durante todo o governo Lula, praticou com grande tranquilidade o vazamento. E eu acho até que é uma das marcas da gestão Paulo Lacerda [ex-diretor-geral da instituição] na Polícia Federal era o vazamento. Só que o vazamento era dado às emissoras de televisão”, afirmou Mendes, em registro da Folha, em 2009.

Capa da revista Veja com título MEDO NO SUPREMO em vermelho. Quatro ministros do STF, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Sepúlveda Pertence e Celso de Mello, aparecem em fotos em preto e branco, sobrepostas, com seus nomes em etiquetas presas por clipes. Um banner laranja no canto superior esquerdo anuncia PERÍCIA: UM LIVRO MOSTRA QUE A ELITE É O LADO BOM DO BRASIL
Uma das capas de VEJA sobre o escândalo de monitoramento de ministros do STF no governo Lula, em 2008 (./VEJA)

A agilidade daquele período não se vê agora, quando o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi afastado por Mendonça, após um relatório de inteligência comprovar ações ilegais de monitoramento contra o ministro do Supremo.

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O presidente Lula não convocou reunião nem foi cobrado pelo presidente do STF, Edson Fachin, a se manifestar sobre a conduta da PF, um órgão do Executivo.

Ninguém questionou o fato de o ministro Mendonça e o chefe da AGU, Jorge Messias, estarem na mira da PF por serem eles personagens da investigação que envolve o empresário Fábio Luís Lula da Silva. Mendonça é o relator da apuração contra o filho de Lula. Messias foi pressionado no governo a tentar blindar o filho de Lula.

Nesta terça, o caso foi levado ao plenário virtual da Segunda Turma do STF e coube a Gilmar Mendes pedir vista sobre a decisão de Mendonça que afastou Andrei Rodrigues.

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Num claro caso de insubordinação contra uma ordem judicial, o chefe interino da PF chamou a decisão do ministro Mendonça de “ataque”. Já o ministro José Guimarães, que articula as relações políticas do Planalto com o Congresso, acusou Mendonça de adotar ações eleitoreiras. Lula segue em silêncio.

Em 2008, a notícia publicada pela revista causou indignação nos ministros do STF Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, e no futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Cesar Asfor Rocha, entrevistados pelo site ConJur.

O ministro Marco Aurélio considerou gravíssimo o episódio e diz que o presidente da República tem de identificar e demitir os responsáveis pelos grampos.

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“Quem cometeu desvio de conduta tem de pagar. Só assim haverá mudança cultural”, disse.

“É simplesmente inadmissível”, constata Asfor Rocha.

“É um ato gravíssimo e que abala os alicerces do Estado Democrático do Direito”, observou Lewandowski.

 

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