Ação contra lei que beneficiou filho de Arthur Lira fracassa no STF

A ministra Cármen Lúcia, do STF, rejeitou uma ação apresentada pelo partido Democracia Cristã contra a lei que alterou as regras de avaliação da idade mínima para a posse de candidatos eleitos.

A mudança na legislação, que segue valendo, teve como principal beneficiário Alvinho Lira (PP-AL), filho do deputado federal Arthur Lira, que concorre à Câmara dos Deputados.

A lei determinou que a idade mínima para os eleitos ao Legislativo (com exceção das Câmaras de Vereadores) deve ser conferida até 90 dias depois da eleição da Mesa Diretora. Antes, isso ocorria no momento da posse.

Um levantamento do jornal O Globo mostrou que apenas três candidatos na disputa deste ano podem se beneficiar: além de Alvinho, Vitória Souza (PP-SP) e Manu Bim (Avante-MG), que também concorrem à Câmara.

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O Democracia Cristã questionou a lei no STF com dois argumentos: que a mudança foi inserida em um projeto que tratava de outro tema e que contrariou a Constituição.

Cármen Lúcia, contudo, rejeitou a ação por um motivo formal: o partido não tem representantes no Congresso, condição para apresentar esse tipo de processo no STF. A relatora não conheceu a ação, ou seja, rejeitou o caso sem nem mesmo analisar o mérito.

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A tramitação no STF teve reviravoltas. O DC apresentou o pedido contando com a filiação do deputado federal José Carlos Leão de Araújo (PDT-BA).

Depois de a ação ter sido apresentada, no entanto, o parlamentar afirmou que sua entrada ainda não tinha sido acertada e recuou.