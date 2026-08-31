Ação contra Celso Portiolli por maus-tratos a animais deve ganhar perícia

Alvo de uma ação civil pública por supostos maus-tratos a um animal, o apresentador Celso Portiolli e sua emissora, o SBT, estão acompanhando um novo desdobramento do caso após o Ministério Público de São Paulo determinar uma perícia para averiguar o episódio. Informações divulgadas pelo portal Metrópoles, nesta segunda-feira, 31, apontam que a promotoria observou um conflito de versões nos pareceres veterinários apresentados pela defesa da emissora e pelas entidades de proteção animal responsáveis pelo processo.

Devido a isso, o promotor Gustavo Albano Dias da Silva se manifestou de forma favorável à realização de uma perícia judicial médico-veterinária, que será realizada por um profissional nomeado pelo tribunal. O caso se iniciou quando Celso levou uma rã para participar de uma dinâmica de seu programa, o Domingo Legal. De acordo com as entidades denunciantes, o episódio submeteu o animal a estresse intenso, manuseio inadequado e exposição sonora e luminosa em demasia.

A coluna GENTE entrou em contato com o SBT para obter um posicionamento sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade