Ação conjunta resgata mais 56 em condição de trabalho escravo no RS

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, a Gerência Regional do Trabalho resgatou 56 trabalhadores em condições análogas à escravidão em duas fazendas de arroz no interior do município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira, 10. Este é o maior resgate já registrado na cidade. Entre as vítimas, todas do sexo masculino, dez eram adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Eles trabalhavam fazendo o corte manual do arroz vermelho e a aplicação de agrotóxicos, sem equipamentos de proteção.

A operação foi realizada após uma denúncia informar a presença de jovens nas propriedades, trabalhando sem carteira assinada. O grupo móvel de fiscalização se dirigiu ao local e encontrou não apenas os adolescentes, mas trabalhadores adultos em situação análoga à escravidão. Os trabalhadores eram da própria região, oriundos de Itaqui, São Borja, Alegrete e da própria Uruguaiana.

O empregador foi preso em flagrante por redução à condição análoga a de escravo, conduzido à Polícia Federal e será encaminhado ao Sistema Penitenciário. Os trabalhadores vão receber de imediato três parcelas de seguro- desemprego. Os empregadores serão notificados para assinar a carteira de trabalho dos resgatados e pagar as devidas verbas rescisórias. O MPT vai pleitear depois disso pagamentos de indenizações por danos morais individuais e coletivos. Os trabalhadores foram encaminhados de volta a suas casas.