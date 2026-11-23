Free flow contabiliza 120 milhões de pagamentos em fase de regularização e retoma regra padrão
Encerrada a janela especial de 200 dias do Contran para pendências em aberto, motoristas têm até 30 dias para pagar tarifas sem penalidades
O Ministério dos Transportes divulgou nesta segunda-feira, 23, que o sistema de pedágio eletrônico sem cancelas (free flow) contabilizou 120 milhões de pagamentos durante o período de transição de 200 dias encerrado em 16 de novembro. Regulamentado pelo Contran, o intervalo serviu para que os motoristas regularizassem débitos em aberto sem aplicação de penalidades.
A iniciativa permitiu quitar tanto cobranças recentes quanto antigas por meio de uma plataforma digital unificada, no aplicativo CNH do Brasil, o que, de acordo com a pasta, trouxe mais transparência e eficiência ao processo.
Com o encerramento desse período especial, os condutores que deixarem de pagar as tarifas em até 30 dias passarão a enfrentar multas e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo o ministério, o modelo free flow opera atualmente em rodovias administradas por 17 concessionárias no país. Defensores do formato destacam que a cobrança automática aumenta a fluidez do tráfego e permite tarifar o motorista de forma proporcional ao trecho percorrido.