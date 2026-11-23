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O pedágio sem cancelas (free flow) registrou 120 milhões de pagamentos na fase de transição. Com o fim do prazo de regularização sem encargos, condutores que não quitarem a tarifa em até 30 dias enfrentarão multas. Confira as regras e onde o sistema já opera.

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O Ministério dos Transportes divulgou nesta segunda-feira, 23, que o sistema de pedágio eletrônico sem cancelas (free flow) contabilizou 120 milhões de pagamentos durante o período de transição de 200 dias encerrado em 16 de novembro. Regulamentado pelo Contran, o intervalo serviu para que os motoristas regularizassem débitos em aberto sem aplicação de penalidades.

A iniciativa permitiu quitar tanto cobranças recentes quanto antigas por meio de uma plataforma digital unificada, no aplicativo CNH do Brasil, o que, de acordo com a pasta, trouxe mais transparência e eficiência ao processo.

Com o encerramento desse período especial, os condutores que deixarem de pagar as tarifas em até 30 dias passarão a enfrentar multas e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo o ministério, o modelo free flow opera atualmente em rodovias administradas por 17 concessionárias no país. Defensores do formato destacam que a cobrança automática aumenta a fluidez do tráfego e permite tarifar o motorista de forma proporcional ao trecho percorrido.