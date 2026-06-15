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Abono salarial PIS/Pasep 2026: novo lote será pago hoje

Veja o calendário do ano; valor máximo do benefício pode chegar a R$ 1.621

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 09h52 | Atualizado em 15 jun 2026, 10h26
MERCADO DE TRABALHO -SERT - POUPATEMPO SÉ - Carteira de Trabalho
 (Reinaldo Canato/VEJA)
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Abono salarial PIS/Pasep 2026: novo lote será pago hoje Priorize VEJA no Google

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai efetuar os pagamentos do quinto lote do abono salarial PIS/Pasep em 2026, referente ao ano-base 2024, nesta segunda, 15. Recebem neste lote os trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto. A estimativa do MTE é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados neste ano. O tema está em alta no Google Trends.

O primeiro lote foi disponibilizado no dia 15 de fevereiro e o calendário de pagamentos segue até o dia 15 de agosto. O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024, podendo ser de R$ 136 a R$ 1.621. O saque poderá ser realizado até o dia 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa:

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  • Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo;
  • Ter recebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até R$ 2.765,93 de remuneração média mensal no período trabalhado;
  • Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base considerado para apuração;
  • e ter os dados do ano-base 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como consultar o abono salarial 2026?

A consulta deve ser realizada pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal GOV.BR. Na plataforma, é possível verificar informações como valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito.

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Calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep em 2026:

  • 15/06: nascidos em julho e agosto;
  • 15/07: nascidos em setembro e outubro;
  • 15/08: nascidos em novembro e dezembro.

Como é feito o pagamento do abono salarial na Caixa?

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento é feito, prioritariamente, por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital, caso o trabalhador possua uma dessas contas. O acesso à conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA, é via aplicativo CAIXA Tem. O saque também poderá ser realizado em canais como agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, e outros meios de pagamento disponíveis pela CAIXA.

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Como é feito o pagamento do abono salarial no Banco do Brasil?

O pagamento do benefício é feito no Banco do Brasil, prioritariamente, por crédito em conta bancária, no Pix, transferência via TED ou de forma presencial nas agências de atendimento.

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TAGS:
Caixa Econômica Federal
Pasep
PIS
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