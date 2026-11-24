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Estudo inédito da Abin e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que 31 facções atuam no país. Sob a liderança de PCC e Comando Vermelho, o crime organizado se espalha, diversifica negócios e avança com práticas milicianas. Entenda como operam os grupos e suas estratégias.

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O país já tem 31 facções criminosas que atuam em território nacional, conforme aponta o estudo Cenários do Crime Organizado no Brasil, realizado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O trabalho mostra que a maior parte das facções tem atuação local, mas pelo menos três delas, o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP), atuam em mais de um estado.

O CV e o PCC estão presentes de forma relevante em quase todo o território nacional. O PCC atua em 22 unidades da Federação e o CV em 19. Outras 28 facções estão infiltradas em até dois estados.

O PCC e o CV são considerados as maiores facções criminosas do país. Das 31 organizações relevantes identificadas, 28 são de matriz faccional, 2 são milícias e 1 é estrangeira.

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O estudo apresenta detalhes sobre a atuação de cada facção. O PCC, por exemplo, tem uma estrutura altamente verticalizada e hierárquica, na qual as decisões emanam de São Paulo, onde fica instalada a célula conhecida como Sintonia Final Geral. De lá, saem os comandos para representações estaduais.

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O PCC também prioriza o tráfico internacional de cocaína e o comércio atacadista em direção a grandes mercados consumidores, além de focar sua atuação em pontos estratégicos, como portos e aeroportos, o que garante a amplitude de rotas e previsibilidade de fluxos.

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Em estados onde não possui alta relevância, como no Nordeste e no Amazonas, diz o estudo, o PCC procura atuar por meio de alianças com grupos locais. Já nas regiões em que tem mais relevância, a facção estabelece códigos de conduta e controle disciplinar.

O PCC, segundo a pesquisa, tem sofisticados métodos de lavagem e ocultação de ativos e exploração de vulnerabilidades fiscalizatórias com vistas à infiltração em setores econômicos legais, conforme já revelado pela Operação Carbono Oculto, investigação da Polícia Federal sobre o setor de combustíveis.

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Já o Comando Vermelho tem uma estrutura descentralizada, funciona como uma franquia que permite autonomia para as lideranças locais, ressalta o estudo.

A organização oferece mobilidade nacional e internacional às lideranças locais, além de autonomia. A postura da facção é classificada como agressiva. “As facções criminosas em algumas unidades da Federação, notadamente as da região Nordeste, vêm ampliando o rol de ilícitos praticados nos territórios, adotando modelo de atuação similar ao das milícias fluminenses”, diz o estudo.

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De acordo com o trabalho, a atividade do CV tende a se deslocar da venda de drogas para a exploração de serviços e extorsão de comerciantes e moradores. “O controle do território e das atividades econômicas que nele ocorrem passa a ser o principal ativo para a organização criminosa”, ressaltam os analistas.