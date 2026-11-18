A campanha do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um alívio parcial nas cobranças feitas pela área técnica do TSE no seu processo de prestação de contas.

Os técnicos reduziram o valor do questionamento sobre gastos possivelmente não declarados, mas mantiveram parte da cobrança e acrescentaram novas irregularidades, porém com cifras mais baixas.

Na semana passada, um parecer indicou 48,3 milhões declarados em notas fiscais de prestadores para a campanha, mas que não foram incluídos na prestação. No fim de semana, a campanha rebateu a alegação e afirmou que a maior parte dos documentos foi apresentada.

Agora, os técnicos reconhecem que 37,5 milhões de reais estão declarados, mas mantiveram a cobrança de 10,4 milhões, incluindo recálculos e os acréscimos de novas informações.

Continua após a publicidade

“Foram apresentados os devidos esclarecimentos, sendo possível afastar parcialmente a irregularidade no montante de R$ 37. 530. 785,92”, diz o documento. “Mantém-se a irregularidade no montante de R$ 10. 419. 658,13”, acrescentaram os técnicos.

O novo parecer, referente aos gastos do segundo turno, acrescentou ainda outros pontos, como doações sem comprovante bancário e recursos de origem não identificada, mas em valores menores (191 mil, no total).

Continua após a publicidade

O relator do processo no TSE, Dias Toffoli, abriu um novo prazo para a campanha de Lula responder aos questionamentos.