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Brasil

A vitória de Virginia na Justiça contra fã que pedia indenização

Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido por danos morais feito por Carla Ramalho

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h45 | Atualizado em 7 out 2026, 14h13
Virginia Fonseca
A influenciadora Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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Carla Ramalho, moradora de Rio Bonito (RJ), ganhou um sorteio da We Pink para conhecer a influenciadora Virginia Fonseca, mas nunca teve o encontro realizado. Com isso, recorreu na justiça por uma indenização. A decisão do Juizado Especial Adjunto Cível da comarca foi divulgada nesta segunda-feira, 5, negando o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o processo, Carla foi sorteada em uma live da marca no Instagram e o prêmio previa o encontro com Virginia, além de transporte, hospedagem e alimentação. Como o compromisso nunca aconteceu, a empresa ofereceu uma proposta alternativa: R$ 1,5 mil e 20 produtos da marca. Dois itens não foram entregues inicialmente, mas foram posteriormente quitados durante o andamento do processo.

A Justiça entendeu que a situação não provocou danos suficientes para justificar a indenização, classificando o episódio como um “mero aborrecimento inerente ao cotidiano”.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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