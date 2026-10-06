A vitória de Virginia na Justiça contra fã que pedia indenização

Carla Ramalho, moradora de Rio Bonito (RJ), ganhou um sorteio da We Pink para conhecer a influenciadora Virginia Fonseca, mas nunca teve o encontro realizado. Com isso, recorreu na justiça por uma indenização. A decisão do Juizado Especial Adjunto Cível da comarca foi divulgada nesta segunda-feira, 5, negando o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o processo, Carla foi sorteada em uma live da marca no Instagram e o prêmio previa o encontro com Virginia, além de transporte, hospedagem e alimentação. Como o compromisso nunca aconteceu, a empresa ofereceu uma proposta alternativa: R$ 1,5 mil e 20 produtos da marca. Dois itens não foram entregues inicialmente, mas foram posteriormente quitados durante o andamento do processo.

A Justiça entendeu que a situação não provocou danos suficientes para justificar a indenização, classificando o episódio como um “mero aborrecimento inerente ao cotidiano”.

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