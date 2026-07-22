A vitória de Raquel Lyra na Justiça, após ser chamada de bolsonarista nas redes

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), conseguiu uma decisão da Justiça Eleitoral mandando excluir uma publicação que a vinculou ao “bolsonarismo” e a colocou segurando uma arma de fogo.

A postagem foi feita por três páginas que apoiam a candidatura do ex-prefeito João Campos (PSB), principal rival de Lyra na disputa pelo governo estadual.

Raquel Lyra aparecia ao lado de três políticos de direita que declararam apoio à sua reeleição: o ex-ministro Gilson Machado (Podemos), a deputada federal Clarissa Tércio (PP) e o vereador de Recife Eduardo Moura (Novo). “Bolsonarismo com Raquel Lyra”, dizia o texto.

A governadora aproximou-se do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante seu mandato e busca o apoio do petista ou, ao menos, sua neutralidade na disputa.

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O desembargador Paulo Oliveira concordou com o argumento do PSD de que houve uma tentativa de provocar rejeição a Lyra.

“O conteúdo questionado emprega artifícios textuais e visuais para construir uma narrativa artificial, vinculando a figura da Governadora Raquel Lyra ao campo político do ex-Presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é claro: provocar rejeição e afastar o voto do eleitorado alinhado ao atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou.

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O magistrado acrescentou que ocorreu um esforço de “associá-la a um contexto de violência e radicalização”.

A publicação já foi removida.