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Brasil

A vitória de Luana Piovani na Justiça por processo de Sari Corte Real

Condenada pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, processou a atriz; entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h40
Luana Piovani
Luana Piovani  (Reprodução/Instagram)
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A vitória de Luana Piovani na Justiça por processo de Sari Corte Real Priorize VEJA no Google

Luana Piovani teve a segunda vitória na Justiça sobre Sari Corte Real, condenada pela morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, em 2020. Ela havia processado a atriz e pedido indenização de R$ 50 mil. O pedido não foi aceito.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manteve, por unanimidade, a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a ação por danos morais movida por Sari contra a atriz. Nas redes, Luana fez uma série de críticas contra a empresária, condenada em 2022.

Agora, ela comemorou no Instagram. “Ela me processou e estava pedindo uma indenização (…) Uma pessoa condenada pela morte de uma criança de 5 anos… E hoje nós tivemos o julgamento da 2ª Instância. Ganhamos na 1ª, ganhamos da 2ª. Sari Corte tem de ser presa e pegar a máxima pena de 12 anos”, disse.

O processo movido por Sari contra ela envolve publicações relacionadas à morte do menino, que caiu do nono andar de um edifício no Recife, em 2020.

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Em sua decisão, a desembargadora Valéria Wanderley, relatora do processo, votou pelo desprovimento do recurso movido pela empresária, entendendo que as manifestações de Luana não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão nem provocaram prejuízo à imagem da autora da ação.

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