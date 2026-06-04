Personagem frequente no discurso eleitoral no Brasil (e em dezenas de outros países), Donald Trump está com a popularidade em baixa por aqui. Uma pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta quinta-feira, 4, indica que 54,8% dos brasileiros têm visão negativa sobre o presidente dos Estados Unidos, enquanto 41,7% dizem ter uma opinião positiva sobre o republicano.

Segundo o levantamento, os brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 são os mais simpáticos a Donald Trump, que chega a 85,1% de avaliação positiva neste segmento. Já os eleitores de Lula no último pleito demonstram a maior desconfiança — para 96,9% dos que escolheram o petista no segundo turno, a imagem do presidente americano é negativa.

Apesar da opinião majoritariamente desfavorável a Trump, sua popularidade melhorou consideravelmente nos últimos doze meses. O pico de desaprovação ao presidente americano ocorreu em julho de 2025, quando a Casa Branca anunciou o tarifaço de 50% sobre importações brasileiras — naquele mês, a percepção negativa do republicano bateu 63,2% entre os brasileiros, praticamente o dobro das avaliações positivas (31,9%).

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A percepção geral dos brasileiros sobre os Estados Unidos, por outro lado, é mais estável do que a de seu presidente — e também mais divisiva. Entre os entrevistados pela AtlasIntel, 50,5% têm visão positiva e 46,4% avaliam de forma negativa o país governado por Trump, percentuais que pouco mudaram desde janeiro de 2025, quando o republicano voltou ao comando da Casa Branca.

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A despeito da postura ambígua de Washington em relação ao Brasil, ora cedendo a pedidos do clã Bolsonaro, ora negociando com o presidente Lula, a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos nas eleições de 2026 não tira o sono da maioria dos brasileiros. Pouco mais de um terço (36,5%) dos participantes da pesquisa se dizem “muito preocupados” com a hipótese, enquanto 45,5% afirmam que não estão “nada preocupados” com isso e apenas 10,9% estão “pouco preocupados” em relação à influência americana no pleito de outubro.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.237 eleitores no Brasil entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.