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Brasil

A vida dura de Vanderlei Luxemburgo na luta por uma vaga no Senado por Tocantins

Cinco vezes campeão brasileiro, ex-técnico da seleção patina em pesquisa eleitoral até o momento

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 13h11 | Atualizado em 22 jun 2026, 13h18
Técnico Vanderlei Luxemburgo gesticula na lateral do campo
Trajetória como treinador não garantiu vaga no Senado para Vanderlei Luxemburgo (Bruno Haddad/Getty Images)
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A vida dura de Vanderlei Luxemburgo na luta por uma vaga no Senado por Tocantins Priorize VEJA no Google

Treinador de sucesso no futebol brasileiro — foi campeão brasileiro cinco vezes e treinou a seleção brasileira –, Vanderlei Luxemburgo (Podemos) não está tendo vida fácil na corrida por uma vaga ao Senado por Tocantins. Uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 22, mostra o “professor” com 7% das intenções de voto, numericamente em sexto lugar.

Luxa, como costuma ser chamado, diz ter rejeitado ao menos uma proposta concreta de retorno ao futebol para se dedicar integralmente à campanha para o Congresso  Na eleição passada, ele também queria concorrer ao Senado, mas acabou preterido pelo PSB, partido ao qual era filiado à época, e voltou aos campos em curta temporada comandando o Corinthians em 2023.

O técnico aparece atrás de políticos mais experientes, como o atual senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).

Veja os números da disputa ao Senado por Tocantins:

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  • Eduardo Gomes (PL): 25%
  • Alexandre Guimarães (MDB): 15%
  • Irajá Abreu (PSD): 10%
  • Ronaldo Dimas (Podemos): 9%
  • Carlos Gaguim (União Brasil): 9%
  • Paulo Mourão (PT): 7%
  • Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 7%
  • Eli Borges (Republicanos): 4%
  • Bernadete Aparecida (Psol): 1%
  • Fábio Ribeiro (Rede): 1%
  • Nulo/branco: 6%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Sobre a pesquisa

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores tocantinenses entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é TO -05379/2026.

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