A vida dura de Vanderlei Luxemburgo na luta por uma vaga no Senado por Tocantins

Treinador de sucesso no futebol brasileiro — foi campeão brasileiro cinco vezes e treinou a seleção brasileira –, Vanderlei Luxemburgo (Podemos) não está tendo vida fácil na corrida por uma vaga ao Senado por Tocantins. Uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 22, mostra o “professor” com 7% das intenções de voto, numericamente em sexto lugar.

Luxa, como costuma ser chamado, diz ter rejeitado ao menos uma proposta concreta de retorno ao futebol para se dedicar integralmente à campanha para o Congresso Na eleição passada, ele também queria concorrer ao Senado, mas acabou preterido pelo PSB, partido ao qual era filiado à época, e voltou aos campos em curta temporada comandando o Corinthians em 2023.

O técnico aparece atrás de políticos mais experientes, como o atual senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).

Veja os números da disputa ao Senado por Tocantins:

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Eduardo Gomes (PL): 25%

25% Alexandre Guimarães (MDB): 15%

15% Irajá Abreu (PSD): 10%

10% Ronaldo Dimas (Podemos): 9%

9% Carlos Gaguim (União Brasil): 9%

9% Paulo Mourão (PT): 7%

7% Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 7%

7% Eli Borges (Republicanos): 4%

4% Bernadete Aparecida (Psol): 1%

1% Fábio Ribeiro (Rede): 1%

1% Nulo/branco: 6%

6% Não sabe/não respondeu: 6%

Sobre a pesquisa

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores tocantinenses entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é TO -05379/2026.