A versão de ex-ator da Globo acusado de estuprar criança: erro com namorada

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Marco Furlan, ator suspeito de estupro de vulnerável, alegou em depoimento à polícia que confundiu uma criança de 5 anos com a namorada após ingerir álcool. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o caso, que envolve uma criança, tramita sob sigilo, com a versão do ator sendo investigada.

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Preso por suspeita de estupro de vulnerável, no domingo, 2, Marco Furlan afirmou em depoimento à Polícia Civil que havia ingerido bebida alcoólica e que teria confundido uma criança de 5 anos com a própria namorada. A versão do ator, registrada no boletim de ocorrência, será analisada durante o inquérito.

Segundo o relato, Furlan disse que passou mal durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba (SP), entrou em um quarto da residência e acreditou estar ao lado da companheira.

O caso chamou atenção da família após a mãe ouvir o choro da menina. Quando entrou no quarto, ela teria presenciado o ator praticando atos sexuais contra a vítima.

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Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a prisão em flagrante de Furlan foi convertida em preventiva após audiência de custódia. Como a investigação envolve uma criança, o processo tramita sob sigilo.

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