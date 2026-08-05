A versão de ex-ator da Globo acusado de estuprar criança: erro com namorada
Artista foi preso no domingo, 2
Preso por suspeita de estupro de vulnerável, no domingo, 2, Marco Furlan afirmou em depoimento à Polícia Civil que havia ingerido bebida alcoólica e que teria confundido uma criança de 5 anos com a própria namorada. A versão do ator, registrada no boletim de ocorrência, será analisada durante o inquérito.
Segundo o relato, Furlan disse que passou mal durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba (SP), entrou em um quarto da residência e acreditou estar ao lado da companheira.
O caso chamou atenção da família após a mãe ouvir o choro da menina. Quando entrou no quarto, ela teria presenciado o ator praticando atos sexuais contra a vítima.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a prisão em flagrante de Furlan foi convertida em preventiva após audiência de custódia. Como a investigação envolve uma criança, o processo tramita sob sigilo.
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