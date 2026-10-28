A versão da PF sobre investigações contra Flávio Bolsonaro e a fuga para os EUA

A Polícia Federal informou nesta quarta-feira, em nota, que o pedido de apreensão do passaporte do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi apresentado ao STF após a identificação de um “risco de saída” dele do Brasil.

A corporação também solicitou a proibição de saída dele do país e a restrição de contato com outros investigados, como o advogado Willer Tomaz. Todas as medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Após a decisão judicial, os passaportes comum e diplomático emitidos pelo Brasil foram cancelados, foi inserido alerta migratório no sistema SONAR e o senador foi intimado na manhã de segunda-feira (26/10) a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades no prazo de 24 horas, o que não ocorreu”, explica a PF.

O órgão confirmou que não há registro oficial de saída de Flávio pelos postos de controle migratório brasileiros. O senador foi para a Argentina na terça-feira e de lá viajou aos Estados Unidos.

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A PF ressaltou que a “existência de restrições relacionadas a documentos de viagem, por si só, não caracteriza a condição de foragido nem autoriza a realização de prisão, vigilância permanente ou outras medidas cautelares”.

A corporação ainda afirmou que investiga o descumprimento das ordens judiciais por parte de Flávio, “atuando nos limites da legislação e no cumprimento das determinações judiciais”.