Datafolha mostra distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do Brasil

A disputa pela Presidência da República chega ao primeiro turno com cenários distintos nos três maiores colégios eleitorais do país, segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, 3. Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Lula (PT) em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto os dois estão empatados em Minas Gerais.

No maior colégio eleitoral, São Paulo, Flávio tem 45% dos votos válidos, contra 39% de Lula. No Rio, o senador aparece com 48%, ante 40% do presidente. Em Minas Gerais, os dois registram 44%.

Onde Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula?

A maior vantagem do senador está no Rio de Janeiro. Flávio tem 48% dos votos válidos, oito pontos à frente de Lula, que aparece com 40%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 3% cada. Romeu Zema (Novo) tem 1%.

Em São Paulo, Flávio alcança 45% dos votos válidos, seis pontos acima de Lula, que tem 39%. Augusto Cury e Ronaldo Caiado aparecem com 5% cada, e Renan Santos, com 4%.

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Por que Minas Gerais tem um cenário diferente?

Em Minas Gerais, Lula e Flávio aparecem empatados com 44% dos votos válidos. Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema registram 3% cada.

O resultado mantém a disputa mineira no mesmo patamar entre os dois principais candidatos às vésperas da votação.

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O que mostram os votos totais?

A vantagem de Flávio também aparece nos votos totais, que incluem brancos, nulos e eleitores indecisos.

Em São Paulo, o senador tem 42%, contra 36% de Lula. No Rio de Janeiro, registra 46%, ante 38% do presidente. Em Minas Gerais, os dois aparecem com 41%.

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Em relação à rodada anterior do Datafolha, Flávio avançou de 39% para 42% em São Paulo e de 36% para 41% em Minas Gerais. No Rio, o levantamento divulgado neste sábado mostra 46% para o senador. Lula aparece com 36% em São Paulo, 41% em Minas Gerais e 38% no Rio.

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Como estão os cenários de segundo turno?

O Datafolha também testou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro nos estados.

Em Minas Gerais, Flávio aparece com 47% dos votos válidos, contra 45% de Lula. No Rio de Janeiro, a vantagem é maior: 55% a 45% para o senador.

O material enviado não apresenta o cenário de segundo turno para São Paulo.

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Como foram feitas as pesquisas?

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 2.520 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob o número BR-05815/2026.

Em Minas Gerais, foram entrevistados 2.003 eleitores de 16 anos ou mais no mesmo período. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-07919/2026.

No Rio de Janeiro, foram ouvidos 2.002 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob os protocolos RJ-01334/2026 e BR-07933/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.