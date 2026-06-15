‘A única pessoa que quer tarifa é Lula’, diz Flávio Bolsonaro no VEJA Fórum Rumos do Brasil

Principal pré-candidato da direita ao Planalto em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) inverteu as críticas que o relacionam à ameaça de tarifaço pelos Estados Unidos e afirmou que a taxação é um desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A entrevista ocorreu durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil nesta segunda-feira, 15, e foi conduzida por Mauricio Lima, CEO da Editora Abril.

Questionado sobre o possível tarifaço, o senador afirmou que pediu expressamente ao presidente Donald Trump e a Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, que não aplicassem qualquer taxação contra o Brasil, acrescentando que a medida seria do interesse de Lula. “A única pessoa que quer tarifa no Brasil é o Lula. Ele acha que vai ter um benefício eleitoral se as empresas forem tarifadas e faz força tremenda para que isso aconteça”, declarou.

Sobre o relacionamento com Daniel Vorcaro, responsável pelo escândalo de corrupção do Banco Master, Flávio voltou a afirmar que seu envolvimento com o banqueiro é “uma relação privada de investimento, única e exclusivamente por conta do filme [Dark Horse]”, uma cinebiografia sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Perguntado, Flávio não comentou os nomes que são considerados para compor sua chapa como vice ao Planalto. Sobre os papéis da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador disse apenas que “todos estarão juntos conosco” na campanha contra Lula.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Flávio diz que ‘bomba fiscal’ vai abrir os olhos do eleitorado até outubro

Para o senador, os impactos do escândalo Dark Horse e do tarifaço dos EUA sobre seu desempenho nas pesquisas eleitorais serão mitigados quando o eleitor sofrer, segundo ele, as consequências de uma iminente “bomba fiscal” pelo governo federal.

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“O brasileiro, quando cair na real que a inflação chegou, que a bomba fiscal vai estourar no colo do atual presidente, começar a prestar mais atenção na campanha eleitoral depois da Copa do Mundo, vai compreender que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT”, declarou Flávio.

Questionado sobre as medidas para desarmar a bomba fiscal, o filho Zero Um de Jair Bolsonaro falou em aplicar um “tesouraço” nos gastos públicos. As ações, segundo ele, envolvem extinguir ministérios, discutir a privatização de empresas deficitárias como os Correios e reduzir impostos para fomentar a atividade econômica.