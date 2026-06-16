A brasileira convidada para preview de centro cultural de Obama

Fundadora e CEO do Architecture Hunter, plataforma de mídia global de arquitetura, Amanda Ferber foi a única brasileira presente no seleto grupo de convidados de um preview exclusivo do Obama Presidential Center, novo centro cultural e cívico idealizado pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Durante uma mesa-redonda, Obama destacou temas ligados à democracia, impacto social, educação e ao papel dos espaços públicos nas comunidades contemporâneas. Para Ferber, o discurso tornou evidente a materialização de valores que o democrata sempre defendeu. “A valorização de pessoas, da convivência e do senso de comunidade. O projeto deixa isso muito claro em diferentes escalas e decisões”, refletiu.

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Localizado em Jackson Park, na zona sul de Chicago, o centro cultural ocupa uma área de cerca de 19,3 acres e contará com um museu imersivo de quatro andares, biblioteca pública, espaços de convivência, auditório, estúdio de mídia, áreas esportivas, jardins comunitários e instalações de arte pública.

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“Em vez de ocupar o terreno de maneira mais densa possível, o projeto fragmenta os programas em diferentes volumes conectados por uma topografia contínua, criando grandes áreas abertas, espaços de permanência, lazer e parque para a população. No fim, o Obama Presidential Center talvez seja menos sobre um edifício monumental e mais sobre devolver espaço público para as pessoas”, avalia Amanda.

Criado em 2013, o Architecture Hunter começou no Instagram e, atualmente, desenvolve filmes, premiações e fóruns com o objetivo de aumentar a relevância e impacto da arquitetura. Um dos momentos que chamou atenção de Amanda foi quando Obama revelou o sonho de criança de ser arquiteto. “E faz sentido imaginar como Chicago, uma cidade com uma cultura arquitetônica e urbanística tão forte, pode ter influenciado essa visão ao longo de sua vida. De certa forma, o Obama Presidential Center parece sintetizar muitas dessas referências e valores acumulados ao longo de décadas. É um projeto que carrega não apenas uma dimensão institucional, mas também muito da visão humana e urbana que ele sempre procurou transmitir”, concluiu.

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