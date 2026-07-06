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Brasil

A última mensagem de Tiago Pitthan, que transformou velório em festa após diagnóstico terminal

Tiago, de 47 anos, tinha câncer de estômago em estágio avançado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 10h03 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h28
Homem branco de barba grisalha e cabeça raspada, usando chapéu panamá branco com fita vermelha e camisa colorida, sorri e pisca o olho direito
Tiago Pitthan, conhecido como Bom Sujeito. (renanheimbachfoto / bomsujeito/Instagram)
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O advogado Tiago Martins Pitthan, que viralizou após organizar uma festa de despedida após receber o diagnóstico de um câncer terminal, morreu na noite deste domingo, 6, aos 47 anos. Conhecido como “Bom Sujeito” nas redes sociais, ele publicou um último vídeo com uma mensagem emocionante. 

“Só para falar para vocês não se preocuparem. Estou bem, estou em paz, estou feliz. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tive uma vida boa. E é isso. Eu venci, eu venci. Porque venci todos os dias. A vida valeu. Um beijo do bom sujeito”, disse.

Pouco antes, Tiago informou nas redes que sua família havia sido chamada ao hospital. “Mas a vida… A vida vale a pena!! Talvez eu volte aqui e conte como foi… Talvez não… Na dúvida, amo vocês!!”, escreveu ele.

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Tiago foi diagnosticado com um câncer de estômago em 2024. Ele realizou uma cirurgia, na qual os médicos descobriram que a doença havia avançado para uma metástase. Passou, então, a fazer tratamento paliativo com quimioterapia. Foi aí que decidiu reunir amigos e familiares em uma festa para celebrar a vida. A notícia da comemoração viralizou, e até mesmo desconhecidos confirmaram presença.

O evento foi realizado em 30 de maio em uma uma cervejaria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ao som de samba, MPB e rock. Ele dançou, curtiu ao lado dos amigos e dançou um pouco de tudo, até mesmo à música “Um morto muito louco”. Também tocou guitarra, instrumento que aprendeu após o diagnóstico terminal, e se apresentou a centenas de convidados — um sonho antigo realizado.

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A morte foi informada em publicação nas redes sociais, horas após o post de Tiago. O velório será no Memorial Park nesta segunda-feira, a partir das 10h. “Como foi sua vida, será cheio de amigos e amor”, afirmou a legenda.

 

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