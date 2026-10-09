A última mensagem com boas energias do senador amigo de Vorcaro antes da prisão

Um dos políticos que mais desfrutaram a “amizade” e os luxos bancados por Daniel Vorcaro, o senador Ciro Nogueira foi um dos últimos contatos a enviar mensagem ao dono do Banco Master no dia da prisão.

Ciro, “irmão” de festas, viagens e negócios, escreveu ao banqueiro no fim da tarde de 17 de novembro de 2025: “Torcendo por você, meu irmão”.

Naquela segunda-feira, já sabendo que seria alvo da Polícia Federal, Vorcaro anunciou uma suposta venda do Master a investidores árabes.

Ele seria preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos quatro horas depois de Nogueira mandar as boas energias.

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O banqueiro não respondeu ao senador.

A Polícia Federal descobriu que a última conversa de Ciro Nogueira e Vorcaro, antes da prisão do banqueiro, foi sobre um pedido — mais um entre tantos — para que o dono do Master fizesse reservas em Courchevel, nos Alpes Franceses, para familiares do senador.