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Brasil

A última medida eleitoreira de Lula antes da campanha eleitoral começar

Presidente anunciou uma linha de crédito para entregadores de aplicativo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 10h01
MÁQUINA - Lula: falta de controle de gastos da gestão petista provoca consequências danosas para a economia
MÁQUINA - Lula: falta de controle de gastos da gestão petista provoca consequências danosas para a economia (Ricardo Stuckert/PR)
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A última medida eleitoreira de Lula antes da campanha eleitoral começar Priorize VEJA no Google

O presidente Lula lançou, na sexta-feira, mais um pacote de bondades — de 5 a 7 bilhões de reais — voltado a agradar as camadas populares do eleitorado.

Trata-se de uma nova linha de crédito para facilitar o financiamento de motos por entregadores e motociclistas de aplicativos.

Batizado de Move Brasil – Entregadores e Moto Apps, o plano é voltado a trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda, prestando serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de cargas.

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Com garantia do FGO, prazo de até 48 meses e possibilidade de descontos das montadoras, a linha facilita o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores para quem usa a moto como instrumento de renda.

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Para auxiliares de Lula, com a proximidade da campanha eleitoral, essa deve ser a última grande  medida eleitoreira anunciada pelo petista. Será?

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