A última medida eleitoreira de Lula antes da campanha eleitoral começar

O presidente Lula lançou, na sexta-feira, mais um pacote de bondades — de 5 a 7 bilhões de reais — voltado a agradar as camadas populares do eleitorado.

Trata-se de uma nova linha de crédito para facilitar o financiamento de motos por entregadores e motociclistas de aplicativos.

Batizado de Move Brasil – Entregadores e Moto Apps, o plano é voltado a trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda, prestando serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de cargas.

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Com garantia do FGO, prazo de até 48 meses e possibilidade de descontos das montadoras, a linha facilita o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores para quem usa a moto como instrumento de renda.

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Para auxiliares de Lula, com a proximidade da campanha eleitoral, essa deve ser a última grande medida eleitoreira anunciada pelo petista. Será?

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