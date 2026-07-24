A última cartada de Valdemar para convencer aliada a ser vice de Flávio Bolsonaro

Vendo o isolamento de Flávio na direita, Valdemar Costa Neto tentou, nesta semana, uma última cartada para convencer Tereza Cristina a ser vice do Zero Um: apelou a Michel Temer.

O ex-presidente falou com a senadora, mas nada feito. Se fosse outro candidato — não Flávio —, até poderia ser que Cristina olhasse com mais carinho para a situação.

Para todos os efeitos, no entanto, a negativa da senadora — se consumada, de fato, porque no bolsonarismo nada é certo, só a confusão — tem sido justificada num desejo da parlamentar de disputar a presidência do Senado em fevereiro do próximo ano.