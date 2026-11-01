A transição de mandato para Lula já começou na área militar do governo

Amigo pessoal de Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve mesmo sair do governo no fim deste atual mandato do petista. Após a vitória do petista no domingo passado, o ministro esteve com o presidente, que o recebeu bastante emocionado com o triunfo.

Múcio deve conduzir a transição com o futuro ministro escolhido por Lula, incluindo nesse movimento a possível escolha de novos comandantes para as Forças Armadas.

Como é comum em toda troca de governo, os novos ministros que integrarão a gestão petista terão liberdade para escolher suas equipes.

Na Defesa, isso significa que os atuais comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ainda que tenham cumprido uma importante missão ao lado de Múcio na pacificação da caserna, poderão deixar os postos para que outros oficiais assumam — essa transição, inclusive, já começou discretamente na caserna.

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Aos 78 anos, Múcio teve uma das missões mais delicadas no atual governo petista. Foi ele o responsável por conduzir a delicada transição do governo de Jair Bolsonaro para o de Lula nos turbulentos dias de dezembro de 2022 e início de 2023.

O ministro da Defesa também foi um ativo negociador na crise aberta pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na destruição das sedes dos Poderes e na prisão de milhares de bolsonaristas.

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No atual mandato de Lula, Múcio conquistou a confiança e o respeito dos militares, atuando como pacificador e importante negociador político na busca de recursos para projetos estratégicos da área militar nas três Forças.