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A teoria de fãs que tentam provar relação inexistente entre Harry Styles e Louis Tomlinson

Com o lançamento de 'Coming Up Roses', novas 'provas' surgiram; entenda

Por Tatiana Moura 1 nov 2026, 14h00
Harry Styles, à esquerda, sorri com cabelo cacheado e blazer preto com lapela branca, ao lado de Louis Tomlinson, à direita, com cabelo espetado, camisa branca e suspensórios pretos, ambos em evento
Harry Styles e Louis Tomlinson  (Reprodução/Divulgação)
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Por trás de praticamente todas as boybands há uma parcela de fãs que acredita em romance entre integrantes. Na maioria das vezes, após eles negarem ou surgirem poucas evidências, deixam de lado a ideia e focam na música. Entretanto, esse não é o caso das larrys, fãs do Harry Styles e Louis Tomlinson que acreditam, desde 2010, em um “namoro proibido”. Na última semana, com o clipe de Coming Up Roses, de Harry, a teoria voltou com força às redes.

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No vídeo, o britânico aparece dançando valsa com diversas pessoas. Uma delas está vestida com uma roupa idêntica ao de Marc Jacobs durante um desfile de 2004. Os fãs do shipp relembraram que, em 2013, o estilista namorou o brasileiro Harry Louis, com isso entenderam que essa participação é um easter egg (uma pista escondida), que confirmaria o suposto relacionamento secreto.

Essa não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que os apaixonados pelo ‘casal’ criam conexões absurdas. Durante o lançamento de todos os quatro álbuns de Harry e Louis, o público passou a tentar ‘provar’ através de letras, o tal relacionamento. Em Habits, do primeiro disco de Tomlinson, as fãs acreditam que o cantor falaria sobre o namoro por citar Princess Park, local que moraram juntos, em Londres, em 2012. “Viemos tão longe de Princess Park / Eu sempre vou precisar de você / Na minha frente, na minha frente / Você é o hábito que eu não consigo quebrar / Você é o sentimento que eu não consigo largar”, diz a letra.

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“O que percebi há alguns anos é que não há nada que eu possa falar. Não há nada que eu possa fazer para dissipar aqueles que creem nessa conspiração. Eles são tão investidos no que acreditam que não vão enxergar a verdade pelo que ela de fato é”, disse Louis em entrevista em 2024.

Em 2013, no auge da banda, Harry comentou que, independentemente do que ele falasse, iriam destorcer sua versão. Desde então, evita o assunto. “A verdade é que essas pessoas não são nossas fãs de verdade”, afirmou na época para a revista Now. Apesar de ambos, ao longo dos últimos 16 anos, terem namorado mulheres, nunca foi confirmado que gostavam de homens e sempre foi negado o relacionamento. Assim mesmo, boa parte acredita que eles são “proibidos” de assumir o namoro.

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O fandom do casal é tão grande que existe pequenas diferenças entre o que cada um acredita. As mais obcecadas, conhecidas como DarkLarries, acreditam que todos os relacionamentos com mulheres foram falsos – usados apenas para despertar o namoro proibido entre eles. Algumas até afirmam que o filho de Louis, Freddie, não seria dele. Apesar da semelhança clara entre os dois, tentam provar que ele não é o pai.

Harry namora Zoe Kravitz desde agosto de 2025. Há rumores de que está noivo, mas nunca foi confirmado pelo casal. Já Louis está em um relacionamento com Zara McDermott desde abril de 2025. Os ex-integrantes da One Direction se encontraram publicamente poucas vezes, após o fim da banda – no enterro de Liam Payne, que faleceu em outubro de 2024, e em um programa do The X Factor, reality que formou o grupo. Para quem é fã, nada disso importa. Eles creem que a ficção é melhor que a realidade.

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