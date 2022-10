A tática de guerra para o debate

Atualizado em 28 out 2022, 20h24 - Publicado em 28 out 2022, 19h51

Numa eleição altamente polarizada, a expectativa é grande entre as campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT). A dois dias do pleito, os candidatos ao Planalto se enfrentam na noite desta sexta-feira, 28. a partir das 21h30, no debate organizado pela TV Globo. Como no primeiro turno, o mediador será o jornalista William Bonner. As regras foram aprovadas pelas assessorias dos dois adversários.

Um dos desafios de ambos será administrar os minutos que terão para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No primeiro bloco, cada um dos candidatos terá 15 minutos. Serão quatro blocos, entre temas livres e determinados. Para pedir direito de resposta, Lula e Bolsonaro terão que levantar a mão para William Bonner. Caso concedido o direito pela produção, a resposta terá um minuto.

Em entrevista, Bolsonaro afirmou que tatará das “mentiras que o adversário vem contando nos últimos dias”.

Com o clima tenso das últimas semanas, a expectativa é de que os dois lados levem para o encontro acusações mútuas. Como no primeiro debate na emissora, não haverá plateia. A imprensa assistirá ao encontro em uma sala, distante dos presidenciáveis, que deverão dar entrevista ao final do encontro.

