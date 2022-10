A surpresa no Rio

Atualizado em 2 out 2022, 20h44 - Publicado em 2 out 2022, 20h24

O governador Cláudio Castro (PL), pelas projeções do Datafolha, vence a eleição no primeiro turno. Fora das expectativas dos institutos de pesquisa, a reeleição confirma a boa performance do presidente Jair Bolsonaro como cabo eleitoral em todo o país. A própria campanha se preparava para um segundo turno. Reeleito, Castro se torna mais uma força para o presidente na campanha à reeleição, que terá segundo turno. A definição causou frustração entre os partidos de esquerda no Rio. E se torna também uma derrota do ex-presidente Lula. A despeito das consultas, o que o resultado mostra até aqui é a consolidação do voto de direita.

