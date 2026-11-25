O ministro Flávio Dino, do STF, defendeu que o governo federal apresente um novo sistema de controle da produção de bebidas, em substituição ao antigo Sicobe.

A posição foi apresentada em um julgamento do STF que discute se o TCU poderia ter obrigado a Receita Federal a retomar o Sicobe, encerrado em 2016.

Para Dino, o TCU agiu corretamente ao exigir o cumprimento da legislação sobre o tema, que determina a instalação de contadores de produção e estabelece a fiscalização pela Receita. O ministro considerou, no entanto, que não cabia à Corte de Contas “impor o retorno especificamente do Sicobe”.

Por isso, Dino defendeu que seja concedido um prazo de seis meses para que a União “apresente novo sistema ou nova solução que atenda às exigências” ou para que o Congresso reanalise a lei.

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“O Sicobe pode ser desativado, mas não é possível, sem alteração por lei em sentido estrito, que seja afastada a obrigação de instalação de equipamentos contadores de produção que possibilitem também a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial”, argumentou.

O posicionamento configura uma terceira linha no julgamento em andamento. O relator, Cristiano Zanin, defendeu derrubar as decisões do TCU — atualmente suspensas por ele — e manter o fim do Sicobe. Alexandre de Moraes seguiu esse entendimento.

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Já o ministro Luiz Fux votou para restabelecer as determinações, com o retorno obrigatório do sistema. Fux destacou o impacto na saúde pública e lembrou os casos envolvendo contaminação com metanol.

“Merece atenção também o fato de que a extinção do SICOBE pode ter contribuído para o aumento de sonegação e falsificação de bebidas no Brasil – elemento especialmente sensível diante da crise de saúde e segurança públicas recente envolvendo a adulteração de bebidas alcoólicas em nosso país”, ressaltou.

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O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até o dia 30. Entretanto, a análise se arrasta desde outubro de 2025 e já foi interrompida três vezes por pedidos de vista.