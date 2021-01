Justiça do Amazonas toma medidas contra os fura-filas da Covid-19

O vergonhoso caso de famílias tradicionais de Manaus e o filho de um deputado que furaram a fila para receber a vacina da Covid-19 em Manaus culminou nas medidas de fiscalização determinadas pela Justiça Federal do Amazonas na noite de sábado, 23. Em decisão de caráter liminar, a Justiça determinou que a prefeitura de Manaus deve divulgar diariamente, até às 22h, a lista dos vacinados com dados como CPF, nome completo, profissão e o local onde recebeu o imunizante à Covid-19. E o descumprimento do envio destes dados culminará no pagamento de multa diária de 100 mil reais, em medida que pretende manter a ordem de preferência da vacinação.

As medidas foram feitas a partir de pedidos de instituições como os Ministérios Públicos federais, estaduais, do trabalho e de contas e as Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Amazonas (DPE-AM). Com isso, os órgãos buscam evitar que indivíduos com privilégios sociais recebam o imunizante do poder público em detrimento de grupos prioritários, como quem trabalha na linha de frente da pandemia, idosos e pessoas do grupo de risco.