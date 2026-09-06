A semana de momentos tensos nos bastidores do STF, após as mensagens de Vorcaro e Moraes
Supremo deve analisar nos próximos dias o que será feito com o relatório da PF
A conversa entre Alexandre de Moraes e André Mendonça, na tarde de segunda, no STF, antes de o escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro explodir, foi tensa, mas não a ponto de quase descambar para violência física.
Clima tenso mesmo se deu na sessão de quarta-feira, quando os ministros se reuniram pela primeira vez no plenário da Corte para julgar processos.
Um dos ministros ouvidos pelo Radar percebeu que Mendonça e Moraes, que sentam lado a lado no plenário, ficaram mais distantes do que o costume e que o silêncio durante o intervalo do julgamento, que sempre é marcado por conversas, foi algo assustador.
“Muito tenso”, diz esse ministro.
O decorrer da sessão, no entanto, serviu para melhorar um pouco o clima, tanto que, quando o julgamento acabou, alguns ministros foram flagrados gargalhando de alguma história no tribunal.