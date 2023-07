A salvaguarda atrasada de Lula a Nísia contra investidas do Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa da ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quarta-feira, 5, afirmando que a titular da pasta foi uma escolha pessoal sua e que, por isso, não há nenhuma chance de que seu cargo seja rifado por interferências políticas. Como noticiou reportagem de VEJA, comando do Ministério da Saúde — cujo Orçamento é um dos maiores da Esplanada — passou a ser cobiçado pelo Centrão após parlamentares demonstrarem insatisfação com a demora na liberação de emendas do Fundo Nacional da Saúde. Em Brasília, a reforma tributária caminha a passos largos, com sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a matéria deva ser votada em primeiro turno já na quinta-feira, 6. Detalhes sobre a salvaguarda de Lula a Nísia Trindade e o “acordo” de convergência que é negociado entre deputados e governadores para a aprovação célere da reforma tributária são os destaques do Giro VEJA desta quarta.

