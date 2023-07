A saia-justa de Tarcísio e Bolsonaro e a corrida pela reforma tributária

Em mais um dia tumultuado em Brasília, o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fazem de tudo para colocar a reforma tributária em votação ainda nesta quinta-feira. Parte das tratativas com setores e políticos envolvidos resultou numa versão do texto que prevê alíquota zero para impostos da cesta básica de alimentos e a expectativa é que o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresente ainda uma terceira versão, que inclua acordos costurados com governadores e prefeitos. Detalhes sobre as negociações em torno da PEC da reforma e a saia-justa envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são os destaques do Giro VEJA desta quinta-feira.

Siga