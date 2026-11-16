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A revolta de Joana Sanz, ex de Daniel Alves, após publicação religiosa

Modelo acusa ex-jogador de ingratidão e revela que chegou a pagar dívidas dele

Por Giovanna Fraguito 16 nov 2026, 10h33 | Atualizado em 16 nov 2026, 11h14
Daniel Alves e a esposa Joana Sanz, em Ibiza
Daniel Alves e a esposa Joana Sanz, em Ibiza (danialves23/Instagram)
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A revolta de Joana Sanz, ex de Daniel Alves, após publicação religiosa Priorize VEJA no Google

Joana Sanz, 33, voltou a se manifestar sobre o fim do casamento com Daniel Alves, 43, e fez duras acusações contra o ex-jogador. A modelo espanhola se revoltou com uma publicação feita no domingo, 15, por uma página religiosa ligada ao brasileiro, que afirmava que, durante os momentos mais difíceis de sua vida, “só Jesus ficou”. A declaração fazia referência ao período em que Daniel esteve preso na Espanha, acusado de agressão sexual. “Que atrevimento o seu dizer publicamente que só Jesus ficou. Fiquei com minha dor reprimida porque considerei que você estava em uma situação pior”, escreveu Joana, que também relembrou as visitas ao então marido na prisão e a exposição pública que enfrentou para apoiá-lo.

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A modelo ainda revelou que chegou a arcar com despesas do ex-lateral. “Gastei meu dinheiro pagando suas contas e suas dívidas. Tudo isso depois de você ter me feito em pedaços e ainda me dizer para me virar sozinha. Todos aqueles que você sustentava lhe deram as costas. Eu, que nunca precisei que você pagasse sequer uma passagem de avião para visitá-lo, recebo ingratidão em público. Demorei a perceber, mas antes tarde do que nunca”, afirmou.

O desabafo ocorreu poucos dias depois de Joana confirmar a separação, após 11 anos de relacionamento. Segundo a modelo, o afastamento foi provocado pela dedicação de Daniel à religião evangélica. “Não sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso”, declarou. O ex-jogador passou 14 meses preso na Espanha e chegou a ser condenado por agressão sexual, mas teve a sentença anulada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha em março de 2025, por insuficiência de provas.

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