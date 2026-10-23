Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

A revolta da lobista Roberta Luchsinger contra Boulos por divulgação de dados sigilosos

Informações foram protocoladas no TSE pela campanha de Lula em meio à divulgação de dados de Lulinha, filho do presidente com quem ela tinha atuação em negócios

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h23 | Atualizado em 23 out 2026, 12h52
Roberta Moreira Luchsinger
Lobista Roberta Moreira Luchsinger (Redes sociais/Divulgação)
Continua após publicidade
A revolta da lobista Roberta Luchsinger contra Boulos por divulgação de dados sigilosos Priorize VEJA no Google

A lobista Roberta Luchsinger fez diversas publicações nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 23, contra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e outras pessoas da equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após eles afirmarem que entregaram dados sigilosos dela ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de ontem, sem que ela tivesse sido solicitada ou informada.

Os dados estão sendo disponibilizados pela campanha de Lula depois que ele desafiou o rival, Flávio Bolsonaro (PL), a abrir os seus dados telemáticos e bancários durante o debate da Band. Lula colocou à disposição não só os seus sigilos, mas os da primeira-dama Janja da Silva e de seus cinco filhos, entre eles Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, que é amigo de Luchsinger e é investigado em três inquéritos da Polícia Federal por tráfico de influência junto à lobista.

“Vi o Boulos, junto com o [senador] Camilo Santana e outras pessoas, entregando o meu sigilo, os meus dados. Para mim, isso é, no mínimo, criminoso. Eu não autorizei nada, não faço parte dessa patifaria, desse teatro. Eu não autorizei que nenhum sigilo meu, que está, inclusive, dentro dos inquéritos que estão sob segredo de Justiça, fosse enviado para lado nenhum. Ninguém me consultou. E estão entregando? Que sigilo meu? Estão entregando o quê? Eu quero saber quem autorizou, quem deu ordem para essa gente levar documentos tão sensíveis meus para um teatro desse”, criticou a lobista.

Siga

Em outro trecho de sua reclamação pública, Roberta disse que iria se reunir na manhã desta sexta com seus advogados para tomar medidas cabíveis contra a situação. “Os meus sigilos e o meu nome não vão ficar rolando na boca de João, Joana, Maria, Mari, de ninguém (… ). Isso é uma sacanagem de marca maior (… ). Estão mentindo (… ). Vou tomar todas as medidas cabíveis com advogado, STF, Polícia Federal, quem tiver que ser. Não vou admitir que continuem me usando para essa sujeirada”, completou.

Continua após a publicidade

As críticas da lobista foram feitas após Boulos publicar um vídeo nas redes sociais no qual ele mostra diversos documentos com dados sensíveis do presidente Lula e de pessoas ligadas a ele de alguma forma, como a primeira-dama Janja e seus filhos, e mesmo os dados de Roberta, sendo entregues à Justiça Eleitoral. “Aqui no TSE, todos os documentos do presidente Lula estão protocolados: sigilo aberto. Até 23h59, vamos ver se Flávio Bolsonaro faz a mesma coisa ou se ele tem [algo] a esconder. Quem não deve não tem. Quem deve… “, anunciou o ministro Boulos no vídeo.

Em seguida, o conteúdo tem um corte para um momento em que ele e o ex-ministro e senador Camilo Santana (PT-CE) conferem a documentação antes de protocolar, momento em que Boulos cita o nome da lobista, ao entregar uma papelada ao colega. Assista ao vídeo no final deste texto.

Continua após a publicidade

Roberta Luchsinger se pronunciou também na própria publicação de Boulos, em um comentário no qual afirma não ter autorizado o uso de seus dados sigilosos — como registrado na imagem abaixo. “Não autorizei essa gente a usar nenhum documento meu, até porque está sob segredo de Justiça. Não faço parte desse teatro. Quero saber como conseguiram isso”, escreveu.

Roberta Luchsinger questiona Boulos sobre a quebra de seus sigilos sem sua autorização
Roberta Luchsinger questiona Boulos sobre a quebra de seus sigilos sem sua autorização (Redes sociais/Reprodução)
Continua após a publicidade

A abertura de sigilos fiscal e telemático de Lula foi proposta por ele no último domingo, 18, durante o debate da Band, quando ele enfrentou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com a condição de que seu adversário fizesse o mesmo — forma de abrir para o público eventuais irregularidades e envolvimentos em casos de corrupção.

O desafio só foi aceito por Flávio Bolsonaro quatro dias depois, ao fazer uma série de exigências condicionantes, entre elas que os sigilos de Roberta também fossem quebrados.

Continua após a publicidade

Apesar de a equipe de Lula afirmar que entregou tudo, Flávio Bolsonaro não protocolou, até este momento, seus dados sensíveis na Justiça Eleitoral.

VEJA entrou em contato com a equipe do ministro Boulos, que informou que ele “estava falando de dados públicos, como entrada e saída no Palácio do Planalto e ministérios” e disse que era “óbvio” que ninguém tentou violar os sigilos de Roberta — apesar de isso não estar explicitado no vídeo.

Continua após a publicidade

VEJA também entrou em contato com a equipe de campanha de Lula, mas não teve retorno até o momento da publicação deste texto. O espaço continua aberto.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Guilherme Boulos
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).