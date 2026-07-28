A reviravolta na disputa pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest

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Nova pesquisa Genial/Quaest revela empate técnico na disputa pelo governo de Pernambuco. Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) estão lado a lado, tanto no 1º quanto no 2º turno. Lyra avançou 9 pontos desde abril, enquanto Campos recuou 5, redefinindo o cenário eleitoral no estado.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), estão tecnicamente empatados em todos os cenários da disputa pelo governo de Pernambuco. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta terça-feira, 28.

No primeiro turno, Raquel Lyra aparece numericamente à frente com 43% das intenções de voto, seguida por João Campos, que tem 37% do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre a atual chefe do Executivo pernambucano e o ex-prefeito de Recife.

Na pesquisa Genial/Quaest anterior em Pernambuco, realizada em abril, João Campos liderava contra Raquel Lyra por 42% a 34% do eleitorado — desde então, o ex-prefeito recuou cinco pontos e a governadora cresceu nove pontos, consolidando o empate na primeira rodada de votação.

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Os demais pré-candidatos — Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) — somam 3% na pesquisa. Eleitores sem candidato definido (soma entre indecisos e votos brancos e nulos) chegam a 17% do total.

Governador — Pernambuco — 1º turno (cenário único)

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Raquel Lyra (PSD): 43% (era 34% em abril)

João Campos (PSB): 37% (era 42%)

Camila Falcão (UP): 1% (não havia sido testada)

Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)

Renan Hallais (Missão): 1% (não havia sido testado)

Indecisos: 11% (não variou)

Branco/Nulo/Não vai votar: 6% (era 9%)

O mesmo movimento — Campos recua, Raquel avança — ocorreu na simulação de segundo turno, que era liderada pelo ex-prefeito em abril e agora configura empate técnico. Em confronto direto, Raquel tem 45% de apoio entre o eleitorado pernambucano e Campos pontua 39%, também resultando em impasse dentro da margem de erro.

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Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

Raquel Lyra (PSD): 45% (era 38% em abril)

João Campos (PSB): 39% (era 46%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (não variou)

Indecisos: 8% (não variou)

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em 52 municípios de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-09649/2026.