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A reviravolta na disputa pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest

João Campos perde vantagem e Raquel Lyra cresce no estado, consolidando empate em 1º e 2º turno, segundo levantamento publicado nesta terça

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 07h08 | Atualizado em 28 jul 2026, 10h01
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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A reviravolta na disputa pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), estão tecnicamente empatados em todos os cenários da disputa pelo governo de Pernambuco. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta terça-feira, 28.

No primeiro turno, Raquel Lyra aparece numericamente à frente com 43% das intenções de voto, seguida por João Campos, que tem 37% do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre a atual chefe do Executivo pernambucano e o ex-prefeito de Recife.

Na pesquisa Genial/Quaest anterior em Pernambuco, realizada em abril, João Campos liderava contra Raquel Lyra por 42% a 34% do eleitorado — desde então, o ex-prefeito recuou cinco pontos e a governadora cresceu nove pontos, consolidando o empate na primeira rodada de votação.

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Os demais pré-candidatos — Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) — somam 3% na pesquisa. Eleitores sem candidato definido (soma entre indecisos e votos brancos e nulos) chegam a 17% do total.

Governador — Pernambuco — 1º turno (cenário único)

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  • Raquel Lyra (PSD): 43% (era 34% em abril)
  • João Campos (PSB): 37% (era 42%)
  • Camila Falcão (UP): 1% (não havia sido testada)
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)
  • Renan Hallais (Missão): 1% (não havia sido testado)
  • Indecisos: 11% (não variou)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 6% (era 9%)

O mesmo movimento — Campos recua, Raquel avança — ocorreu na simulação de segundo turno, que era liderada pelo ex-prefeito em abril e agora configura empate técnico. Em confronto direto, Raquel tem 45% de apoio entre o eleitorado pernambucano e Campos pontua 39%, também resultando em impasse dentro da margem de erro.

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Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

  • Raquel Lyra (PSD): 45% (era 38% em abril)
  • João Campos (PSB): 39% (era 46%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (não variou)
  • Indecisos: 8% (não variou)
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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em 52 municípios de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-09649/2026.

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