A reunião que pode confirmar a candidatura de Cleitinho a governador de Minas Gerais
Cacique do Republicanos terá um encontro com o senador mineiro nesta segunda
Presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira vai conversar, nesta segunda, com o senador Cleitinho sobre o possível lançamento da candidatura do parlamentar mineiro ao governo de Minas Gerais.
Cleitinho lidera as pesquisas eleitorais no estado, mas demorou muito tempo para decidir sobre uma eventual candidatura. Nos últimos dias, quando o partido já se encaminhava para apoiar outro nome nas eleições, ele decidiu se candidatar ao Executivo, abrindo uma crise no Republicanos.
Depois de anunciar que aceitaria concorrer, Cleitinho teve de lutar contra a resistência do partido, que chegou a divulgar nota dizendo que ele não seria candidato porque não se dedicou a isso. “O partido trabalhou duro para que essa candidatura pudesse acontecer. O que faltou foi a decisão inequívoca de quem deveria ser, em primeiro lugar, candidato de si mesmo”, disse o Republicanos.
Na sexta-feira passada, porém, Marcos Pereira admitiu que as coisas poderiam mudar, em função das pressões para que a sigla lance Cleitinho. “A candidatura de Cleitinho não está descartada”, disse Pereira.
A reunião com Cleitinho ocorreria no sábado, mas foi adiada para esta segunda-feira. Há pouco, Pereira confirmou a conversa ao Radar.
“Vamos nos encontrar hoje”, disse.