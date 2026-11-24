Ler Resumo





O governo Lula corre contra o tempo para definir e aprovar indicações a agências reguladoras no Senado ainda neste ano. Diante de uma oposição mais forte em 2025 e do recesso iminente, o Planalto prioriza nomes para ANTT, Antaq, Anac e ANA com apoio da cúpula da Casa. Veja os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A base do governo Lula (PT) se reúne nesta terça-feira para bater o martelo sobre as indicações para agências reguladoras que serão encaminhadas ao Senado. A ideia do Planalto é assegurar a aprovação dos nomes ainda neste ano, diante de um cenário considerado menos favorável ao governo na Casa a partir de fevereiro.

Com a ampliação da bancada de oposição na próxima legislatura, a avaliação é de que o Executivo terá mais dificuldades para emplacar indicações. A reunião desta terça servirá para estabelecer quais nomes e agências serão priorizados na reta final dos trabalhos legislativos.

As articulações mais avançadas envolvem as agências do setor de transportes. Entre os nomes cotados estão os de Severino Medeiros Neto, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e Cristina Castro Lucas de Souza, para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A advogada Paoula Braid é cotada para uma cadeira na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), há articulações pela ascensão da atual diretora Cristiane Battiston à presidência do órgão.

Continua após a publicidade

O Planalto conta, nesse processo, com a interlocução do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cuja recondução ao comando da Casa em fevereiro tem o apoio dos petistas.

O calendário, contudo, é um complicador. A pouco menos de um mês do recesso parlamentar, o governo terá de negociar com o comando do Senado a realização das sabatinas nas comissões e a posterior votação dos nomes em plenário.