O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) tem feito uma ressalva a aliados sobre a possibilidade de assumir o Ministério das Cidades no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora seu nome esteja entre os cogitados para a pasta, Paes resiste à ideia de aceitar um posto que o obrigue a deixar o Rio de Janeiro e transferir sua atuação política para Brasília.

A resistência ocorre em meio às articulações do PSD para ampliar sua participação na Esplanada dos Ministérios a partir de 2027. Sob o comando de Gilberto Kassab, a legenda passou a mirar o Ministério das Cidades, considerado estratégico pela capacidade de destinar investimentos aos municípios e fortalecer a presença do partido nas eleições municipais de 2028.

Paes surgiu como uma das alternativas para ocupar o posto após a derrota na disputa pelo governo fluminense. O ex-prefeito foi superado por Douglas Ruas (PL), declarado eleito ainda no primeiro turno depois que a Justiça Eleitoral retirou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) do cálculo dos votos válidos.

Continua após a publicidade

O resultado, no entanto, ainda é contestado pelo PSD. A coligação de Paes recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar garantir a realização de um segundo turno. Neste domingo, o Ministério Público Eleitoral se manifestou contra o recurso e defendeu a manutenção da vitória de Ruas. A controvérsia ainda aguarda uma decisão definitiva.

Continua após a publicidade

Apesar do revés eleitoral, Paes não pretende se afastar da política fluminense. É justamente a intenção de preservar sua atuação no estado que tem pesado nas conversas sobre um eventual convite para integrar o governo federal.

Continua após a publicidade

A indicação também depende das negociações entre Lula e os partidos aliados. Atualmente sob o comando do MDB, com Jader Filho, o Ministério das Cidades é uma das pastas disputadas na montagem do novo governo. Os emedebistas trabalham para preservar o espaço, enquanto o PSD tenta ampliar sua influência sobre políticas de habitação, saneamento e mobilidade urbana.

Continua após a publicidade

Para Kassab, o ministério tem importância particular por sua relação direta com as prefeituras, principal base de expansão do PSD. O partido também pretende preservar os espaços que já ocupa no governo federal, entre eles Minas e Energia, Agricultura e Pesca.