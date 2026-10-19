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Brasil

A resposta do Senado ao STF sobre a não instalação de CPI sobre Master e ministros

Cristiano Zanin já negou pedido de liminar em mandado de segurança de Alessandro Vieira

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 11h39
Plenário do Senado Federal, com cadeiras vazias em primeiro plano e um homem de costas. Ao fundo, a mesa diretora e telões exibindo informações em azul e branco
Plenário do Senado (Ton Molina/Agência Senado)
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A resposta do Senado ao STF sobre a não instalação de CPI sobre Master e ministros Priorize VEJA no Google

O Senado enviou ao STF sua resposta ao mandado de segurança apresentado que tenta obrigar a instalação de uma CPI para analisar a relação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O processo foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O relator, ministro Cristiano Zanin, já negou um pedido de liminar, mas depois pediu o posicionamento do Senado.

A advocacia da Casa alegou ao STF que não ficou demonstrada omissão da presidência por não instalar a CPI. “O reconhecimento da omissão ilegal dependeria, portanto, do esclarecimento de fatos que a documentação apresentada não demonstra”, diz o texto.

Além disso, argumentou que, apesar da Corte já ter reconhecido que as comissões são um direito da minoria, a presidência do Senado precisa analisar o requerimento apresentado.

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“A criação de uma CPI convive com o dever de aferir os requisitos constitucionais e regimentais, organizar o processamento dos múltiplos requerimentos e identificar os fatos abrangidos por cada um deles, assegurando racionalidade e eficiência aos trabalhos legislativos”, diz a manifestação.

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