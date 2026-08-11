Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

A resposta do Discord após pressão do governo para proteger menores de idade

Plataforma entregou à Advocacia-Geral da União plano com regras mais rígidas para segurança de crianças e adolescentes

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 15h19
Tela de celular exibindo a logo da rede social Discord
Tela de celular exibindo a logo da rede social Discord (NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
A resposta do Discord após pressão do governo para proteger menores de idade Priorizar nos meus resultados Google

A plataforma Discord apresentou à Advocacia-Geral da União (AGU) uma proposta para reforçar a proteção de crianças e adolescentes no Brasil, em meio à escalada de pressão do governo federal sobre a empresa. A entrega do plano ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira, 10, depois de uma reunião realizada na semana passada com representantes da AGU, do Ministério da Justiça, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e da própria plataforma.

As negociações começaram depois que a Secretaria Nacional de Direitos Digitais, que faz parte da estrutura administrativa do Ministério da Justiça, apontou falhas nos mecanismos de verificação de idade e de proteção de menores no Discord. O relatório acendeu um alerta no governo sobre a exposição de crianças e adolescentes a situações de risco em comunidades fechadas da plataforma.

A pressão ganhou força nos últimos dias depois que a primeira-dama Janja da Silva passou a defender publicamente punições ao Discord e chegou a pedir a retirada da plataforma do ar. A fala ocorreu em meio à repercussão de casos de violência, exploração e incentivo à automutilação envolvendo menores de idade.

A AGU agora vai analisar a proposta apresentada pela empresa em conjunto com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a ANPD. A depender da avaliação dos órgãos federais, o governo poderá avançar na construção de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com compromissos, prazos e mecanismos de acompanhamento para adequar o Discord à legislação brasileira.

Siga
Continua após a publicidade

O ponto central da cobrança é o cumprimento do chamado ECA Digital, que entrou em vigor em março e exige regras específicas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. O estatuto prevê dever de cuidado reforçado das plataformas, mecanismos de aferição de idade, prevenção de riscos, supervisão parental e outras medidas de segurança.

O Discord já havia anunciado mudanças para usuários brasileiros em razão da nova lei, incluindo configurações de segurança mais rígidas para adolescentes, restrição de acesso a espaços com conteúdo limitado por idade e ferramentas de verificação etária para adultos que queiram acessar áreas restritas. Para o governo, porém, as medidas adotadas até agora não foram suficientes. Durante as negociações, a AGU cobrou providências “concretas e efetivas” para assegurar a verificação de idade, identificar situações de vulnerabilidade e reduzir riscos a usuários menores de idade.

Continua após a publicidade

A busca por uma solução consensual não significa que o governo tenha descartado medidas mais duras. Segundo a AGU, se a proposta apresentada pelo Discord for considerada insuficiente, a União ainda poderá adotar providências administrativas e judiciais para obrigar a plataforma a cumprir a legislação brasileira.

Publicidade
TAGS:
Advocacia Geral da União - AGU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).