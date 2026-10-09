A resposta de Erika Hilton à queixa-crime de Ratinho no STF por calúnia e difamação

A deputada federal Erika Hilton enviou ao STF uma resposta à queixa-crime contra ela apresentada pelo apresentador Ratinho pelos crimes de calúnia e difamação.

O processo foi apresentado após Erika afirmar que Ratinho “submetia pessoas à escravidão em suas fazendas no Paraná” e que haveria um “escândalo envolvendo o seu filho e o crime de estupro de vulnerável”.

A deputada respondeu, no entanto, lembrando que Ratinho já foi condenado pelo TST a pagar uma indenização de 200. 000 reais, por dano moral coletivo, após não respeitar as regras trabalhistas em relação à saúde e à segurança.

Já em relação ao segundo ponto, Erika alegou que se refere a uma possível omissão do governador do Paraná, Ratinho Jr. , em relação a denúncias de estupro contra um monitor de uma escola cívico-militar.

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A defesa da deputada também alegou que o STF não é o foro competente para analisar o caso, que o prazo para apresentar a queixa-crime venceu e que sua declaração estava protegida pela imunidade parlamentar.

O relator é o ministro Dias Toffoli.

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Os embates entre Ratinho e Erika Hilton começaram em março, após ela ser eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O apresentador criticou a decisão e afirmou que “nem mulher ela é”.

Desde então, os dois trocaram ataques e apresentaram processos um contra o outro.

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